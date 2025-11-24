El Espanyol vuelve a la senda del triunfo y se afianza en el top 6

El Espanyol se sacudió y rompió, de un golpe, sus malas rachas. La que tenía en LaLiga EA Sports, con dos caídas en los últimos dos partidos -Alavés y Villarreal-. Y la que cargaba ante un Sevilla que no perdía en el RCDE Stadium desde 2017. Ambas sucumbieron, sepultadas, ante el ímpetu de un equipo blanquiazul que sigue raudo en el top 6, venciendo a los andaluces por 2-1 gracias a los goles de Pere Milla y Roberto Fernández.

Sorprendió de entrada Manolo González. Avisados estaban los aficionados con su "saldremos con un equipo ofensivo, con nivel técnico para ganar al Sevilla" en la rueda de prensa previa, en la que también aprovechó para soltar sendo reclamo por los partidos de los lunes. Banquillo para Roberto, línea de ataque para Kike García y un acompañamiento de Ramon Terrats con su segunda titularidad liguera este curso.

Y parecía salirle el plan al gallego, con las mejores oportunidades a las primeras de cambio. Clarísima la tuvo en sus botas Pere Milla, con dos opciones de pase y la portería de Vlachodimos a su merced, pero se hizo gigante el heleno -o muy pequeña la definición del de Lleida- y el grito de gol se ahogó.

Ejuke, ante Romero y Urko / EFE

También lo rondó Kike con un zurdazo que besó el palo derecho de los sevillanos, quienes tomaron un segundo aire en el ecuador de la primera parte y emprendieron un asedio incesante a la portería de Dmitrovic. El serbio se estiró para evitar un golazo de Akor Adams y, donde no llegó él, apareció heroico su poste izquierdo, repeliendo el disparo de Peque.

Hubo tiempo para la polémica con la caída de Rubén Vargas en el área a un caderazo de Omar. No fue nada, como advirtió el colegiado Miguel Sesma. Ello no despertó a los pericos, groguis ante los golpes hispalenses. Aunque para manos las de Dmitrovic, milagroso cuando le llamaron. También pies, con su parada de fútbol sala ante el zurdazo de Suazo. Y sin muchas razones, el resultado al descanso era de 0-0, con una primera parte trepidante entre emociones. Y entre aplausos: hubo minuto de homenaje previo para Azkargorta, otro más al 16' por Puerta y el habitual 21' por Dani Jarque.

PICHICHI MILLA

Rebotado por una primera parte muy complicada, el Espanyol saltó tras el descanso decidido a reencontrarse con su mejor versión. Igual que Pere Milla, quien dejó atrás el exabrupto del gol marrado en el primer tiempo y se puso las botas goleadoras en el segundo. O la cabeza, mejor, porque fue lo que puso al preciso centro de Dolan para abrir la cuenta. Pere, y pichichi, Milla: son cinco goles este curso, el perico más letal de la temporada.

Como letal fue Roberto Fernández, que entró desde el banquillo y, en apenas minutos, amplió la ventaja con un golazo al 82' tras recuperación de Urko mientras el Sevilla buscaba el empate. Tuvieron fortuna, también, por un fallo fortuito de Cabrera, que metió en propia puerta el descuento. Pero, más allá del susto y de una falta en el último segundo que pudo ser fatal, los pericos salieron indemnes, mirando todo con 'positivismo', como clamó Manolo González.