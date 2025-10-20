El Espanyol vuelve al amarillo en la equipación del 125 aniversario

Son días de celebración en el RCD Espanyol. No solo por la bonanza liguera que tiene a los de Manolo González en puestos europeos, cimentados en la más reciente victoria por 0-2 ante el Oviedo. También lo es por el 125 aniversario del club, celebrado el próximo 28 de octubre y para el que ya se tienen varias celebraciones preparadas.

La primera fue una gala anunciada en redes sociales, dispuesta para el propio día 28 y a desarrollarse en el Paraninf de la Universitat de Barcelona, con transmisión por TV y muchos invitados especiales. Y la segunda, anunciada este lunes, será la equipación especial que usarán los pericos el próximo sábado 25 de octubre ante el Elche, por la jornada 10, en el equipo masculino, y ante el Real Madrid el 1 de noviembre en el equipo femenino.

DE VUELTA A LOS ORÍGENES

El equipo blanquiazul cambiará sus colores actuales para vestir los que usó en el 1900, año de su fundación. Un tono amarillo será el que predomine en la equipación de los de Manolo González, presentada en un acto en el hall de la estación de metro Universitat, y recordando aquella creación hace más de un siglo bajo el nombre de Sociedad Española de Foot-ball. Justamente, la estación de Universitat es simbólica y significativa para la historia de la entidad, justo al frente de donde todo empezó gracias a Ángel Rodríguez en el año 1900.

Imagen del acto de presentación de la camiseta del 125 aniversario del Espanyol / SPORT

Al acto acudieron, entre otros, Mao Ye, CEO de la entidad, y David Tolo, historiador del club, además de los futbolistas del primer equipo Pol Lozano y Tyrhys Dolan, así como la leyenda espanyolista Rafa Marañón y las jugadoras del equipo femenino Julia Guerra y Cristina Baudet.

"Mucha responsabilidad vestir esta camiseta. Por todos los que han hecho parte del club estos 125 años, un equipo tan histórico. Tenemos muchas ganas de estrenarla", explicó Pol Lozano, capitán del equipo masculino. Cristina, a su vez, destacó que el Espanyol es su casa "y un orgullo. Lo daremos todo contra el Real Madrid para llevarnos los tres puntos".