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El Espanyol volverá al trabajo el 7 de julio

El equipo perico comenzará en los días 7 y 8 de julio, jornadas destinadas a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas

El Espanyol volverá al trabajo el 7 de julio

El Espanyol volverá al trabajo el 7 de julio / RCD Espanyol

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Después de lograr el objetivo de la permanencia en una temporada irregular, el Espanyol ya mira al futuro de la mano de Manolo González en el banquillo y Monchi en la dirección deportiva. En ese sentido, el primer equipo del RCD Espanyol ya tiene planificada la primera fase de su preparación para la temporada 2026-27.

La plantilla blanquiazul está citada para regresar al trabajo durante la segunda semana de julio, momento en el que arrancará oficialmente una nueva pretemporada bajo la dirección del cuerpo técnico encabezado por Manolo González.

El equipo perico comenzará en los días 7 y 8 de julio, jornadas destinadas a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas que marcan el regreso de los futbolistas a la dinámica del equipo tras el periodo de descanso veraniego. Posteriormente, el primer entrenamiento sobre el césped está programado para el miércoles 9 de julio en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, donde el conjunto blanquiazul iniciará el trabajo específico con balón.

Tras esta primera toma de contacto, el Espanyol llevará a cabo una concentración de una semana, comprendida entre el 15 y el 22 de julio, en el Hotel TorreMirona Golf & Spa. Este emplazamiento volverá a ser el campamento base del equipo por tercer verano consecutivo, consolidándose como un escenario habitual para la preparación estival del club.

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Desde la entidad blanquiazul destacan que las instalaciones y el entorno del complejo ofrecen condiciones óptimas de trabajo, lo que ha convertido a TorreMirona en un lugar idóneo para afinar la puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

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