El Espanyol volverá a pagar por Roberto Fernández

Ya no hay agonía, ya no hay dramas, ya no hay tristeza. En el Espanyol han vuelto las sonrisas. El conjunto blanquiazul logró sellar matemáticamente la permanencia en Primera División tras imponerse en El Sadar gracias a los goles de Carlos Romero y Kike García. Después de 18 jornadas sin conocer la victoria, los de Manolo González han recuperado su mejor versión en el momento más decisivo de la temporada y han certificado la salvación con dos triunfos consecutivos.

Todavía queda por disputarse la última jornada del campeonato liguero en el RCDE Stadium frente a la Real Sociedad, aunque con muy poco en juego para los pericos, ya que sus opciones de alcanzar competición europea pasan por una carambola prácticamente imposible. Pero, a falta de esta jornada, el club perico ya trabaja en la planificación de la próxima temporada.

En ese sentido, el Espanyol ya sabe que tendrá que volver a desembolsar una importante cantidad por Roberto Fernández. La entidad blanquiazul pagó el pasado verano 6,2 millones de euros por el 50% de los derechos del delantero cordobés, pero el acuerdo con el club portugués contempla nuevos pagos condicionados a la permanencia del equipo en Primera División.

Nuevo pago por Roberto

Así, tras certificar la salvación, el Espanyol deberá abonar este verano 1,55 millones de euros al club portugués para adquirir un 12,5% adicional de los derechos de Roberto Fernández. Además, el acuerdo entre ambas entidades contempla un nuevo pago idéntico dentro de un año. Si el conjunto blanquiazul vuelve a mantenerse en Primera División la próxima temporada, tendrá que desembolsar otros 1,55 millones por otro 12,5% del delantero cordobés.

Por ello, tras asegurar la continuidad en la máxima categoría, el Espanyol ya sabe que tendrá que rascarse de nuevo el bolsillo por Roberto Fernández. Cabe recordar que, además, el club perico todavía se guarda la opción de hacerse con el 25% restante de los derechos de Roberto Fernández. Para ello, debería desembolsar otros 3,1 millones de euros, una cifra que elevaría el coste total de la operación hasta los 12,4 millones.

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Roberto Fernández ha vuelto a ser un hombre importante para Manolo González, pese a no haber alcanzado las cifras goleadoras que se esperaban de él. Junto a Kike García, ha sido una de las referencias ofensivas del Espanyol durante toda la temporada. El delantero cordobés ha disputado 37 partidos de Liga, en los que ha logrado ver portería en seis ocasiones y repartir cuatro asistencias, unos números que reflejan su peso en el ataque blanquiazul.