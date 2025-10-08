El Espanyol en vilo por la lesión de Puado: podría perderse la temporada

Malas noticias para el Espanyol. El delantero Javi Puado se lesionó durante la sesión de entrenamiento de este miércoles por la mañana y las primeras pruebas médicas confirman que sufre un esguince de rodilla, sin especificar el grado del mismo.

"Las pruebas médicas realizadas a Javi Puado han confirmado que el jugador sufre un esguince en su rodilla derecha. Puado se lesionó durante el entrenamiento de este miércoles celebrado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque", explicó el RCD Espanyol en un comunicado. "Su evolución marcará su disponibilidad", finaliza la escueta nota.

Un aficionado hizo saltar las alarmas durante la mañana publicando una fotografía del futbolista ayudándose de unas maletas para caminar. En la fotografia difundida por el usuario de X @rcdeambition, aparecía Puado, con las mencionadas muletas, acompañado de su pareja y de dos miembros del cuerpo médico del club, entre ellos el doctor Narciso Amigó.

Poco después el club hizo pública la lesión. Aunque por el momento no ha desvelado más detalles sobre la lesión que sufre el jugador, si se tratara de un esguince de Grado III podría perderse incluso lo que resta de temporada.

La lesión llega en pleno parón liguero por los compromisos de selecciones por lo que el delantero cuenta con varios días de margen hasta el próximo partido del Espanyol que será la visita al Real Oviedo el viernes 17 de octubre a las 21.00 horas.

Espanyol y Oviedo se vieron las caras por última vez en la temporada 2024, en el play off de ascenso a Primera División que se saldó a favor de los blanquiazules, precisamente con un doblete de Puado en el partido de vuelta en el RCDE Stadium.