Espanyol - Villarreal: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El RCD Espanyol recibe este sábado al Villarreal en el RCDE Stadium. Los blanquiazules buscarán regresar a la senda del triunfo para seguir defendiendo la plaza europea que atesoran desde hace varios encuentros.

Los de Manolo González, tras 11 jornadas disputadas, son sextos en la clasificación con 18 puntos, cinco menos que su próximo rival, un Villarreal que ha arrancado la temporada como un tiro en LaLiga EA Sports, donde ocupa la tercera plaza a solo dos puntos del FC Barcelona.

El Espanyol llega al encuentro tras caer derrotado en Vitoria frente a un Deportivo Alavés que encarriló el choque en la primera mitad. Pese a que los pericos mejoraron en la segunda parte e incluso recortaron distancias con un gol de Roberto Fernández, no pudieron rescatar nada positivo de su visita a Mendizorroza, donde se cortó una racha de dos triunfos consecutivos ante Real Oviedo y Elche.

Por su parte, el Villarreal aterrizará en Cornellà-El Prat tras el varapalo sufrido en la Champions. El Submarino, con su once de gala, cayó el pasado miércoles frente al modesto Pafos y se complicó sus posibilidades de acceder a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Situación totalmente opuesta a la que vive en LaLiga, donde suma siete victorias, dos empates y tan solo dos derrotas.

HORARIO DEL ESPANYOL - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Villarreal, correspondiente a la 12ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Villarreal se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN España.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.