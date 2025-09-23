Espanyol - Valencia, en directo hoy: resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports en vivo

Jornada entre semana

Vuelve el fútbol entre semana con un Espanyol que buscará sumar los tres puntos después del tropiezo ante el Real Madrid para que los de Manolo González vuelvan a la buena dinámica. Por su parte, los pupilos de Carlos Corberán afrontan este partido tras sumar los tres puntos en Mestalla ante un Athletic un tanto irregular y dubitativo sobre el verde y lejos de San Mamés.