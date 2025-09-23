En directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Valencia, en directo hoy: resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports en vivo
Sigue el minuto a minuto entre Espanyol y Valencia correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Xavi Turu
Calentamiento
El Espanyol salta a calentar cuando quedan aproximadamente unos veinte minutos para que empiece el partido.
Jornada entre semana
Vuelve el fútbol entre semana con un Espanyol que buscará sumar los tres puntos después del tropiezo ante el Real Madrid para que los de Manolo González vuelvan a la buena dinámica. Por su parte, los pupilos de Carlos Corberán afrontan este partido tras sumar los tres puntos en Mestalla ante un Athletic un tanto irregular y dubitativo sobre el verde y lejos de San Mamés.
La llegada del Valencia al RCDE Stadium
Este fue el momento en el que la expedición valenciana llegó al estadio.
El XI visitante
El Valencia que quiere seguir mirando a la zona alta de la tabla sale al RCDE Stadium con:
Agirrezabala, Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier, Santamaría, Pepelu, Rioja, Diego López, Danjuma, y Hugo Duro.
XI para los locales
El Espanyol juega ante los suyos y después de la derrota en el Bernabéu con:
Dmitrovic, Romero, Cabrera, Riedel, El Hilali,; Pol Lozano, Pickel, Expósito, Dolan, Puado y Kike García.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión del partido entre el Espanyol y el Valencia correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, que se jugará en el RCDE Stadium a las 19:00 h.
