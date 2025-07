El Espanyol ultima otra salida

El futuro de José Gragera en el RCD Espanyol parece estar definido. El centrocampista asturiano no cuenta para el cuerpo técnico encabezado por Manolo González de cara a la temporada 2025-26, y el propio técnico gallego fue quien explicó el tema en conferencia de prensa tras perder en Copa Catalunya: "Yo no voy a venir aquí a mentir, si veis que no juega y no está lesionado es porque se ha hablado con el jugador para buscarle una salida".

Según información publicada por 'La Grada', Gragera se encuentra a las puertas de una salida en forma de cesión al Deportivo de La Coruña. La operación, que está muy avanzada, podría incluir una opción de compra al finalizar el curso, todo buscando una salida a la situación de 25 años, que no ha disputado ni un solo minuto en los encuentros de preparación disputados por el Espanyol este verano.

A pesar de tener contrato vigente hasta junio de 2028, Gragera ha perdido su sitio en el equipo tras los movimientos realizados por la dirección deportiva, que ha reforzado la medular con nuevas incorporaciones y planea todavía sumar más efectivos para esa zona del campo.

DE MÁS A MENOS COMO BLANQUIAZUL

Gragera llegó al Espanyol en enero de 2023 procedente del Sporting de Gijón, en una operación valorada en 2,8 millones de euros, con la cesión del 30% de una futura venta al club asturiano. En ese momento, el club catalán buscaba cubrir la baja por lesión de Keidi Bare y anticiparse a la salida de Vinicius Souza. Incluso se contempló en su día abonar una cantidad adicional para hacerse con un porcentaje mayor de sus derechos económicos, aunque esa posibilidad no se materializó.

En su primera etapa con el conjunto perico, Gragera tuvo presencia regular en el equipo, participando en los diez primeros partidos tras su llegada. Sin embargo, una lesión en el pie izquierdo truncó su progresión. Fue intervenido quirúrgicamente en noviembre de 2023 y, aunque recibió el alta médica en febrero del año siguiente, no volvió a tener minutos oficiales en lo que restaba de temporada.

El centrocampista ha valorado positivamente la propuesta del Deportivo, atraído por el proyecto deportivo encabezado por Antonio Hidalgo, que busca reforzar el centro del campo con vistas a luchar por el ascenso a Primera. Su marcha permitirá a los pericos contar con mayor margen para futuras incorporaciones. Desde el club reconocen que la inversión realizada no ha dado el resultado esperado, aunque valoran la profesionalidad del futbolista durante su estancia, especialmente en momentos en los que no entraba en los planes del cuerpo técnico.

En A Coruña, el mediocentro gijonés tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo en un equipo con aspiraciones altas en la categoría de plata. Su llegada al conjunto gallego representa una nueva etapa para un jugador que, pese a las dificultades, sigue contando con buena consideración por parte de entrenadores y aficionados que valoran su compromiso y potencial.