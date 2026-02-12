El Espanyol traslada una queja a LaLiga por ser el club más perjudicado con los lunes: "Para sorpresa de absolutamente nadie"

El RCD Espanyol ha trasladado en las últimas horas una queja formal a LaLiga como protesta por los cinco partidos que el club blanquiazul ha disputado o disputará en lunes, un horario que no favorece en nada a la afición perica.

El comunicado llega a raíz de los horarios de la jornada 27 del campeonato publicados por LaLiga este miércoles, fijando el encuentro entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo para el próximo lunes 9 de marzo a las 21.00 horas.

Una vez conocida la decisión, la entidad perica ya tiró de ironía en sus redes sociales. "Para sorpresa de absolutamente nadie, jugaremos un lunes la jornada 27", escribía el club, cansado de tener que disputar encuentros en días entre semana, con su afición como principal damnificada.

La respuesta de LALIGA

Pese a que la entidad catalana ya ha trasladado su malestar a LaLiga, la respuesta del organismo dirigido por Javier Tebas es la misma de cada ocasión. Y es que cualquier equipo que no dispute competición europea es susceptible de disputar sus partidos en viernes o en lunes repetidamente.

Una decisión que no solo enfada al Espanyol, sino también a clubes como el Getafe, el Sevilla o el Girona. Curiosamente, el único equipo sin partidos en lunes es la Real Sociedad, que no ha disputado competición internacional este año.

El Espanyol, el más perjudicado

En ese sentido, los datos demuestran que es precisamente el conjunto blanquiazul el más perjudicado de toda la competición con unos horarios poco atractivos tanto para las aficiones locales como para las visitantes.

El del lunes 9 de marzo en el RCDE Stadium ante el Real Oviedo será el décimo encuentro que los de Manolo González disputarán fuera del fin de semana. En lo que llevamos de temporada, al Espanyol le ha tocado jugar cuatro jornadas en lunes y otras cuatro en viernes. A todas ellas hay que añadirle el mencionado encuentro ante el Oviedo, además de la jornada 6 que se disputó entre semana en septiembre (Espanyol-Valencia, martes).

En ese sentido, de las 27 fechas ligueras fijadas hasta el momento, el RCD Espanyol habrá disputado entre semana 10 de ellas, lo que corresponde a un 37,04%. Desglosado por partidos en casa y a domicilio, la entidad perica habrá jugado intersemanalmente casi la mitad de sus partidos en el RCDE Stadium (6 de 14, 42,85%), por un 30,77% (4 de 13) fuera de casa.

El Espanyol, abonado a los lunes y viernes Partidos en viernes: Girona-Espanyol: jornada 7

Real Oviedo-Espanyol: jornada 9

Espanyol-Girona: jornada 20

Espanyol-Alavés: jornada 22 Partidos en lunes: Espanyol-Mallorca: jornada 4

Espanyol-Sevilla: jornada 13

Athletic-Espanyol: jornada 17

Villarreal-Espanyol: jornada 23

Espanyol-Real Oviedo: jornada 27 Partidos en martes: Espanyol-Valencia: jornada 6 (intersemanal)

En una panorámica general de toda LaLiga y sin contar la mencionada jornada 6, el Espanyol es junto al Elche y al Getafe la entidad más afectada por los horarios fijados en viernes o lunes (9 partidos), seguidos del Girona (8). Aunque cualquier club coincide en que el peor horario es el del lunes y no tanto el del viernes. Y ahí, el Sevilla es el más perjudicado junto al Espanyol, con un total de cinco encuentros.

Partidos en viernes Elche: 7

Getafe: 6

Real Sociedad y Girona: 5

Espanyol, Osasuna y Levante: 4

Alavés Valencia, Mallorca y Real Oviedo: 3

Rayo Vallecano, Real Betis y Sevilla: 2

Villarreal, Athletic y Celta: 1

FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid: 0

Partidos en lunes Sevilla y Espanyol: 5

Real Betis, Rayo Vallecano, Getafe, Girona, Real Oviedo* y Valencia*: 3

Elche, Athletic, Mallorca, Alavés y Osasuna: 2

Levante, Atlético de Madrid, Celta, Real Madrid, FC Barcelona y Villarreal: 1

Real Sociedad: 0 *Se incluye el Valencia-Real Oviedo, previsto para el lunes 29 de septiembre pero que se aplazó al martes 30 por lluvias

Precisamente esta no es una situación que deje satisfecho a Manolo González. A pregunta de SPORT el pasado mes de noviembre, el técnico del Espanyol dejó una reflexión en la que pidió autocrítica a LaLiga y en la que solicitó fijarse en la Premier o en la Bundesliga.

"Jugar en lunes no es bueno"

"Defiendo a mi club y jugar en lunes no es bueno para LaLiga ni para el fútbol, no es de sentido común", comenzó diciendo. "Si queremos que para LaLiga haya espectáculo y que los campos estén llenos, jugar un lunes a las 21.00 horas de la noche cuando la gente al día siguiente trabaja, no tiene ni pies ni cabeza", añadió contundente el técnico.

Manolo González, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Girona / RCD Espanyol

Se refería a los partidos en lunes, pero su discurso iba más allá de las jornadas intersemanales y se centraba también en los horarios: "Hay cosas que tenemos que aprender de otras ligas. No es lo mismo jugar en invierno que en verano o en primavera. A las nueve de la noche en invierno hace una rasca tremenda. ¿En Alemania qué hacen? Juegan a las 15:30".

"En la Premier también juegan a las 15:05 horas y esa liga es un ejemplo de cómo los clubes reciben dinero o generan recursos. No es un problema de jugar en viernes o lunes por la noche. Igual que los entrenadores hacemos autocrítica, alguien más debería hacerla", concluyó el técnico del Espanyol.