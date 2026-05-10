El Espanyol, muy tocado y amenazado por el descenso

El Espanyol se ha quedado atrapado en una caída libre que ya amenaza con llevarse por delante toda la temporada. La derrota de este sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán fue mucho más que otro tropiezo. Fue la confirmación de un equipo roto anímicamente, sin respuestas cuando el partido se le gira y cada vez más hundido en una dinámica que empieza a parecer irreversible. El conjunto blanquiazul cayó por 2 a 1 después de adelantarse en el marcador y volvió a marcharse de vacío en otro encuentro que reflejó todos los problemas que persiguen al equipo desde hace meses.

El golpe duele todavía más por el contexto. El Espanyol acumula ya 18 jornadas consecutivas sin ganar, una cifra devastadora para un equipo que hace apenas unos meses parecía haber encontrado el camino de la permanencia. La primera vuelta había dejado motivos para creer. El equipo competía, era sólido en casa y transmitía una sensación de orden que le permitió construir un colchón importante respecto al descenso. Pero todo se ha derrumbado en esta segunda vuelta. Lo que antes era un bloque fiable se ha convertido en un conjunto frágil, vulnerable y cada vez más inseguro.

La sensación alrededor del equipo es la de un grupo que ha perdido completamente la confianza. Cada error pesa demasiado. Cada gol encajado deja al equipo tocado durante muchos minutos. El Espanyol ya no tiene capacidad de reacción y compite permanentemente con miedo. En Sevilla volvió a verse un equipo que, tras recibir el empate, se descompuso emocionalmente y terminó cayendo otra vez víctima de sus propios fantasmas. La clasificación aprieta, el calendario no ayuda y la presión empieza a ser asfixiante.

Tampoco está consiguiendo Manolo González recuperar el rendimiento que llevó al equipo a firmar una primera vuelta notable. El técnico llegó a transmitir estabilidad y convencimiento en los primeros meses del curso, pero el Espanyol se ha ido apagando hasta entrar en una espiral peligrosísima. Ni los cambios tácticos ni las rotaciones ni los intentos de reforzar el aspecto anímico han servido para frenar la caída. El equipo ha perdido contundencia defensiva, genera menos peligro y compite con una tensión que le bloquea en los momentos decisivos.

La consecuencia es evidente. El descenso, que durante buena parte del campeonato parecía relativamente controlado, ya es una amenaza muy real. El Espanyol sigue dependiendo de sí mismo para salvarse, aunque viendo la dinámica actual tampoco es una garantía demasiado tranquilizadora. Porque el problema no es únicamente matemático. Es futbolístico y mental. El equipo transmite la sensación de haberse quedado sin energía y sin respuestas justo en el momento más delicado de la temporada.

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Ahora mismo, el conjunto blanquiazul está apenas dos puntos por encima de la zona de descenso y afronta tres partidos de máxima exigencia para cerrar el campeonato. Recibirá al Athletic Club y a la Real Sociedad en el RCDE Stadium y tendrá que visitar además El Sadar para enfrentarse a Osasuna. Tres rivales de enorme nivel para un Espanyol que ya no tiene margen de error y que necesita reaccionar de inmediato si quiere evitar que esta pesadilla termine en tragedia deportiva.