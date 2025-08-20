El Espanyol supera los 30.000 abonados

La unión entre afición y equipo quedó confirmada con el triunfo ante el Atlético de Madrid. Cornellà estalló de alegría con el gol de Pere Milla, que sirvió para obrar la remontada ante el conjunto de Diego Simeone, y el ambiente que se vivió en el campo fue simplemente magnífico.

Los pericos están encantados con los nuevos propietarios, Alan Pace y J.J. Watt, quien ya se dio un buen baño de masas en la previa del choque, y parece que la lejanía de Chen Yansheng ya es cosa del pasado. Así lo han demostrado superando los 30.000 abonados.

'La Manoleta' atrae al público y el nuevo proyecto no podía empezar mejor. El momento que atraviesa el Espanyol es positivo y la masa social acompaña: muchos seguidores no han dudado en renovar o en sumarse a la familia blanquiazul.

Hasta que no tengamos 40 puntos no marcaré un objetivo más Manolo González — Entrenador del Espanyol

El curso pasado, el cuadro perico sufrió de lo lindo para mantenerse en Primera. La intención no es otra que conseguir el objetivo esta temporada con más facilidad. Manolo González fue tajante al respecto: “Hasta que no tengamos 40 puntos no marcaré un objetivo más”, expresó tras sumar los primeros tres puntos de la temporada.

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

En este sentido, superar los 30.000 abonados es una muestra clara de que los pericos creen en su Espanyol. El próximo test para seguir pensando en positivo será contra la Real Sociedad en Anoeta, el domingo a las 19:30 horas.