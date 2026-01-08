El Espanyol se suma al interés por Gelabert

El Espanyol ha acelerado la operación salida en este mercado de fichajes invernal. La primera baja será la de Luca Koleosho, que romperá su cesión en el club perico para irse traspasado desde el Burnley al Paris FC de la Ligue 1. Pero no será el único. Javi Hernández y Antoniu Roca también tienen muchas opciones de salir en este mes de enero en busca de más minutos para continuar creciendo futbolísticamente.

Teniendo en cuenta esta tres posibles salidas, el Espanyol rastrea el mercado para encontrar un par de piezas ofensivas que eleven, un poco más, el nivel de la plantilla. En ese sentido, Manolo González ya expresó su deseo de reforzar al equipo con un jugador que puede ocupar la mediapunta: "Llevamos mucho tiempo pidiendo un mediapunta, un jugador del perfil de Edu Expósito".

Entre las diferentes opciones que contempla el club blanquiazul para esta demarcación se encuentra César Gelabert. El mediapunta del Sporting de Gijón es uno de los nombres más destacados de la Segunda División, con unos registros de siete tantos y dos asistencias en 20 partidos disputados. Está siendo determinante en los metros finales del campo.

No obstante, otra de las alternativas que maneja el Espanyol para reforzar el centro del campo es Guido Rodríguez. No se trata de un mediapunta, sino de un mediocentro organizador capaz de combinar y sacar el balón jugado. Eso sí, su llegada permitiría que Ramon Terrats adelantara su posición y pudiera brillar en la mediapunta. Se espera movimiento en el Espanyol.