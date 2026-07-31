El Espanyol sube la exigencia ante el Middlesbrough

El RCD Espanyol afronta este sábado un nuevo examen en su preparación para la temporada 2026-27. Después del empate frente al Burnley (2-2) en Turf Moor, el conjunto de Manolo González visita el Riverside Stadium para medirse al Middlesbrough, en el quinto amistoso del verano y el segundo de la gira inglesa que cerrará la próxima semana ante el Coventry City.

A falta de fichajes, el duelo volverá a servir para que el técnico blanquiazul siga repartiendo minutos y aumentando la carga competitiva de una plantilla que todavía busca su mejor versión. Más allá del resultado, el cuerpo técnico quiere continuar consolidando automatismos y elevar el nivel de exigencia frente a un rival acostumbrado a un fútbol físico e intenso.

El Middlesbrough llega tras volver a quedarse a las puertas del ascenso a la Premier League y representa una nueva prueba de nivel para un Espanyol que mantiene buenas sensaciones en esta pretemporada y que quiere seguir invicto antes del inicio de LaLiga, previsto para el 16 de agosto frente al Levante.

Kike García se reencuentra con su exequipo / EFE

Uno de los nombres propios del encuentro volverá a ser Kike García. El delantero está firmando un gran arranque de pretemporada y, además, regresará a un estadio muy especial para él. El atacante defendió la camiseta del Middlesbrough entre 2014 y 2016, disputó 75 partidos y dejó un gran recuerdo en el club inglés, donde todavía conserva una estrecha relación con varias personas de la entidad.

Estreno de la segunda equipación

El amistoso también tendrá un componente especial fuera del apartado deportivo. El Espanyol estrenará oficialmente su segunda equipación para la temporada 2026-27, aprovechando el escaparate internacional que supone el encuentro en el Riverside Stadium.

Será la primera vez que los jugadores luzcan la nueva camiseta, en una cita que servirá para presentar la elástica sobre el césped antes del comienzo de la competición oficial.

Horario y dónde ver el Middlesbrough - RCD Espanyol

El encuentro, que arrancará a las 16:00 horas (hora peninsular española) del sábado 1 de agosto, podrá seguirse en directo a través de Esport3 y del canal oficial del club, Espanyol Media, en YouTube.