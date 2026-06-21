Espanyol Special: cuando el fútbol significa familia

La temporada 2025/26 de LaLiga Genuine Moeve llega a su fin. En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, centenares de jugadores con discapacidad intelectual apuran las últimas horas de competición después de un intenso fin de semana marcado por las altas temperaturas y la emoción sobre el césped. Entre ellos está el Espanyol Special, que este sábado sumó dos victorias en su estreno en la fase final del torneo. "Ha sido un partido muy tenso", reconoce Erik Martínez tras imponerse al Oviedo en un encuentro igualado hasta el final.

Las palabras de uno de los líderes del vestuario perico reflejan la ambición competitiva con la que los equipos de la Genuine afrontan cada partido, algo que Erik no esconde. Sin embargo, cuando habla de su experiencia en el conjunto blanquiazul, pone el foco en la unidad del grupo, el apoyo mútuo y la familia que todos ellos forman. Porque si algo se percibe durante estos días en Las Rozas son los fuertes vínculos que unen a los jugadores de LaLiga Genuine dentro y fuera del terreno de juego.

La llamada del Espanyol

La historia del centrocampista parece estar ligada al Espanyol. Su abuela fue jugadora del club en los años 70 y 80, por lo que se siente profundamente orgulloso de “seguir con la saga familiar”. Su sentimiento por la entidad blanquiazul es uno de los principales motores que le impulsa, pues se siente honrado de poder “representar un club lleno de valores, humilde y que es una familia en todas las categorías”.

La oportunidad de jugar en el club de sus amores llegó hace unos cuatro años, cuando Xavi Tendero, actual entrenador del Espanyol Special, le descubrió en un torneo de fútbol sala disputado en Castellar del Vallès. El técnico le propuso realizar las pruebas de acceso al equipo y, desde entonces, no se ha arrepentido de aquella decisión.

La fuerza del grupo

En este tiempo, Erik ha encontrado en el equipo perico algo más que compañeros. Ha encontrado hermanos que siempre están el uno para el otro. “Si uno está mal o tiene una mala racha, todos te abren los brazos, te ayudan en todo. Vamos los 30 junto con los entrenadores para que esa persona levante el ánimo y esté bien”, asegura el centrocampista.

Y es que esa unión se fundamenta también en el papel del cuerpo técnico, que tiene un papel esencial tanto en la formación del grupo como en la gestión de las emociones, tanto dentro como fuera del campo. “Nunca he visto cinco personas en un staff como los que tenemos aquí. Tienes un problema en casa, problemas fuera, dentro del deporte, le llamas y son como unos padres”.

Uno de los aspectos en los que más ha cambiado Erik desde su llegada al Espanyol Special es el control de su impulsividad. “Yo era un jugador de sangre muy caliente, pero muy sangre caliente”. Con el paso de los años ha aprendido a controlar mejor su carácter y a afrontar las situaciones difíciles. El fútbol le ha enseñado a saber ganar y también a saber perder, a “levantarse cuando la caída es grande”, una lección que asegura haber trasladado también a su vida cotidiana.

El carácter competitivo

Esa mentalidad también explica el carácter ambicioso de Erik y por qué el Espanyol Special se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de LaLiga Genuine. El centrocampista reconoce que el grupo siempre aspira a pelear por los títulos y que uno de los grandes objetivos es volver a levantar el campeonato, algo que ya logró en 2023. Tiene claro que el verdadero éxito va mucho más allá de los resultados, pero como deportista reconoce que la ambición por ganar siempre está presente. “Con valores, con respeto, pero venimos a ganar. Todos los equipos queremos ganar, pero de una manera honrada, bonita y ayudando al rival ante todo”. Para ello, confía plenamente en las posibilidades del grupo: “Cuando este equipo está bien, no tiene techo”.