Sin lamentos y con la imagen intacta a por el Valencia

No hay tiempo para lamentarse. El RCD Espanyol sufrió este sábado en el Bernabéu la primera derrota de la temporada. El cuadro de Manolo González cayó frente al Real Madrid y perdió así la condición de invicto en LaLiga EA Sports. Aunque lo hizo dejando una buena imagen en un estadio donde lo más normal, sobre el papel, es no rascar los tres puntos. Pero, como decimos, no hay tiempo para lamentos, pues el siguiente partido está a la vuelta de la esquina.

"El martes tenemos una nueva oportunidad para seguir sumando e ir acercándonos al objetivo, además con nuestra gente, con el ambiente brutal que se genera en nuestro estadio en los últimos partidos", dijo Javi Puado tras el encuentro. Y es que el Espanyol recibe dentro de dos días al Valencia en Cornellà-El Prat, un duelo frente a un rival que sí podría considerarse de 'su' liga.

Recibirá Manolo González al Valencia con la misma confianza con la que viajó al Bernabéu, tras un partido en el que -según palabras del técnico- "el equipo dio la cara en todo momento". Pese a la derrota por 2-0 que puede hacer pensar lo contrario, el cuadro perico -aunque suspendió a nivel ofensivo- se desenvolvió a la perfección en el aspecto defensivo.

Gran nivel atrás pese al 2-0

En ese sentido, Cabrera y Calero cumplieron con su misión de pararle los pies a Mbappé, echándole un ojo también al canterano Gonzalo. El crack francés se vio opacado durante gran parte del encuentro por los centrales blanquiazules, hasta el punto de tener que retrasar su posición y buscar el balón en zonas más alejadas del área.

Así llegó el tanto del propio Kylian, un chut lejano ante el que nada pudo hacer la defensa del Espanyol (quizás si Dmitrovic). Como tampoco quedaron como culpables en el primero de Militao, un zapatazo inesperado por la escuadra ante el que solo quedaba aplaudir. Imparable también para el serbio.

Omar sigue de dulce

Pero si hay que destacar a una de las figuras defensivas esa es, sin duda, la de Omar El Hilali. El marroquí volvió a mostrarse como un lateral con una proyección tremenda. Tenía una tarea y la cumplió a la perfección: secó a Vinicius, que se desquició una y otra vez para intentar superarle hasta el punto de ser sustituido por Xabi Alonso en la segunda mitad.

El partido de Omar fue de notable y los datos así lo demuestran. Ganó 11 de los 12 duelos en los que estuvo involucrado, salió victorioso en siete de las ocho entradas que realizó, solo fue regateado en dos ocasiones y sumó 4 despejes y un 97% de acierto en el pase (29/30).

Pero más allá de los números, las sensaciones que transmite sobre el verde son las de ser un defensor muy difícil de superar, bien colocado en todo momento y con una inteligencia táctica que le permite anticiparse a sus rivales. Y no es nada nuevo en Omar, que la temporada pasada ya le paró los pies a futbolistas como el propio Vinicius o Nico Williams, mientras que Raphinha tampoco pudo brillar en el RCDE Stadium.