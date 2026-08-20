El Espanyol sigue la tradición y Roger Hinojo llevará el dorsal 21 en el primer equipo

El '21' es el número más especial del RCD Espanyol. Un dorsal icónico que recordará siempre al capitán Dani Jarque.

Siguiendo la tradición y el protocolo del club con el firme compromiso de preservar y poner en valor el legado del '21', para la temporada 2026/27, este número tendrá un propietario especial, Roger Hinojo.

El joven defensa catalán, que llegó a la entidad perica en categoría benjamín, ha pasado por todas las categorías del fútbol base hasta llegar al primer equipo representando los valores de 'La21': esfuerzo, humildad, compromiso y sentimiento de pertenencia.

"Es un orgullo increíble. Llevo mucho tiempo aquí aprendiendo los valores que representa este club, que representan a Dani Jarque, y ahora tener el privilegio de poder llevarlo al primer equipo es algo que valoro mucho. Intentaré estar a la altura y honrar a Dani Jarque lo mejor posible", dijo Hinojo en declaraciones al club.

"Creo que se trabaja muy bien en la base. Todos los entrenadores, la gente que trabaja en el club van todos en la misma dirección. Creo que es importante que la gente que viene desde abajo y puede llegar hasta arriba, se vean representados conmigo. Los valores que representan a la 'La21', que me han enseñado desde benjamin, creo que es importante llevarlos siempre conmigo. Te hacen ser mejor persona y mejor jugador a la vez", añadió el futbolista de 21 años.

Roger Hinojo, con el primer equipo del Espanyol / AFP7 vía Europa Press

Finalmente, el jugador afirmó que jugar en el RCDE Stadium es "un orgullo tremendo, llevo muchos años indo cada fin de semana a ver al equipo y poderlo vivir desde dentro es un privilegio que valoro mucho".

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Sobre la temporada, Hinojo aseguró que el equipo "competirá a tope. Sabemos que nuestra gente está con nosotros siempre, como lo ha hecho hasta ahora. Sabemos que cuando jugamos en casa, nuestra gente nos empuja desde el minuto uno hasta el final".