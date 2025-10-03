El Espanyol sigue revalorizándose: ¿cuánto vale cada jugador blanquiazul?

El RCD Espanyol encadena tres jornadas consecutivas sin ganar, una racha a la que espera poner fin este domingo en la visita del Real Betis al RCDE Stadium. Sin embargo, las sensaciones no pueden ser mejores en una plantilla que se ve "capaz de ganar a cualquiera" y que afronta con ilusión la temporada 25/26.

Prueba de esas buenas sensaciones es la revalorización de la plantilla blanquiazul, que sigue creciendo mes a mes hasta alcanzar en octubre los casi 100 millones de euros. Según el portal especializado 'Transfermarkt', el valor de los jugadores del Espanyol ha pasado de los 95,4 'kilos' de la anterior actualización en junio a los 99 millones de euros. El crecimiento del club blanquiazul viene dado por el despunte de hasta cuatro futbolistas, cuyo rendimiento en las últimas semanas les ha hecho revalorizarse, en algunos casos incluso doblando su tasación anterior.

Romero despega

El futbolista que más crece no es otro que Carlos Romero. El lateral zurdo, cedido por el Villarreal por segunda temporada consecutiva sin opción de compra, se consagró en la segunda vuelta del curso pasado como uno de los mejores laterales pericos de los últimos años. Un nivel que ha mantenido en el arranque de la presente campaña 25/26, lo que le ha convertido en un fijo para Manolo González, que tiene como suplente al fichaje José Salinas y en la recámara a Roger Hinojo, cedido en la Cultural Leonesa.

Carlos Romero celebra su tanto ante Osasuna / Enric Fontcuberta

Desde el pasado mes de junio, cuando Carlos Romero estaba valorado en 5 millones de euros, el valenciano ha doblado su tasación, hasta los 10 millones actuales y convirtiéndose en el segundo futbolista más valioso de la plantilla perica, solo superado por Omar El Hilali e igualado con Tyrhys Dolan y Javi Puado.

Su meteórica evolución desde que aterrizó en Cornellà-El Prat obligará al Espanyol a tratar de adquirirle en propiedad el próximo verano. No será tarea fácil para un Fran Garagarza que, sin embargo, ya ha logrado repetir la cesión a coste cero de uno de los mejores laterales zurdos de LaLiga.

Crecen Edu Expósito, Dolan y Pickel

Otros futbolistas que también crecen son Tyrhys Dolan, Edu Expósito y Charles Pickel, todos propiedad del Espanyol. El extremo británico. que llegó este verano a coste cero procedente del Blackburn Rovers, pasa de los 7 a los 10 millones de euros, el centrocampista de Cubelles ve aumentado su valor en un millón (de 3 a 4 'kilos') y el pivote congoleño, también llegado en verano del Cremonese, sube 600.000 euros, de los 2,4 a los 3 millones de euros.

Dolan, encarando a Tárrega en el Espanyol-Valencia / VALENTÍ ENRICH

En la otra cara de la moneda, tan solo un futbolista del Espanyol cae en picado. Se trata de Luka Koleosho, extremo cedido por el Burnley que no está teniendo demasiado protagonismo en el equipo de Manolo González.

Pese a ser un fichaje ilusionante por su perfil de jugador desequilibrante y regateador, hasta el momento solo ha disputado 11 minutos ante Osasuna en la jornada 3 y 27' frente al Real Madrid en la jornada 5. Ese escaso protagonismo ha provocado una caída en picado del extremo italiano, que pasa a valer la mitad. El portal Transfermarkt, que tasaba a Koleosho en 12 millones de euros en junio, le asigna un valor ahora de tan solo 6 'kilos'.

El Espanyol presentó a Koleosho y Riedel / @RCDEspanyol

Omar, el más valioso

En cuanto al resto de la plantilla, todos mantienen su tasación. El futbolista perico mejor valorado sigue siendo un Omar El Hilali (15M) que, a sus 22 años, ha vuelto a ser convocado por la selección de Marruecos y que muy probablemente dispute la Copa África entre diciembre y enero. Al lateral marroquí le siguen los ya mencionados Puado, Dolan y Romero (10M), mientras que el podio lo cierran Roberto Fernández y Koleosho (6M).

El valor de la plantilla del Espanyol 1- Omar El Hilali (15M) 2- Javi Puado, Tyrhys Dolan y Carlos Romero (10M) 5- Roberto Fernández y Luka Koleosho (6M) 7- Pol Lozano y Urko González de Zárate (5M) 9- Edu Expósito, Clemens Riedel y Ramón Terrats (4M) 12- Charles Pickel, Jofre Carreras y José Salinas (3M) 15- Miguel Rubio (2M) 16- Antoniu Roca (1,8M) 17- Fernando Calero (1,5M) 18- Pere Milla (1,2M) 19- Leandro Cabrera y Rubén Sánchez (1M) 21- Kike García (0,9M) 22- Marko Dmitrovic (0,8M) 23- Javi Hernández (0,5M) 24- Àngel Fortuño (0,3M) TOTAL: 99 millones de euros

Ya por detrás aparecen Pol Lozano y Urko González de Zárate (5M), Edu Expósito, Riedel y Ramón Terrats (4M), Pickel, Jofre Carreras y Salinas (3M), Miguel Rubio (2M), Antoniu Roca (1,8M), Calero (1,5M), Pere Milla (1,2M), Cabrera y Rubén Sánchez (1M), Kike García (0,9M), Dmitrovic (0,8M), Javi Hernández (0,5M) y Àngel Fortuño (0,3M).