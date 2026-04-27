El Espanyol sigue sin ganar en 2026 y se puede meter en un lío

No hay manera. El Espanyol se volvió a quedar a las puertas de cosechar su primera victoria del año y sumó ante el Levante un punto insuficiente para poder respirar aliviado. Con este resultado, los pericos se sitúan con cinco puntos de ventaja respecto a la zona de descenso y recibirán el Real Madrid el próximo domingo en Cornellà.

Decía Manolo González en la previa que no era una 'final', pero lo cierto es que el enfrentamiento ante los 'granotas' se presentaba como una ocasión inmejorable para poner fin, de una vez por todas, a la preocupante dinámica de 2026 y recuperar algo de aire. Con el objetivo de lograr la primera victoria del año, el técnico perico introdujo tres cambios respecto al once de Vallecas, con la entrada de Ramon Terrats, Urko González y Cyril Ngonge.

Una vez más, en lunes, la afición blanquiazul no falló a la cita: hasta 25.526 personas acudieron al RCDE Stadium para arropar a su equipo. Ahora le tocaba a los jugadores responder sobre el terreno de juego. Y a punto estuvo Kike García de dar la primera alegría a los suyos nada más comenzar, pero su remate dentro del área salió demasiado flojo. También gozó de una excelente oportunidad el Levante a los pocos minutos, con un disparo de Víctor García que obligó a Dmitrovic a exhibirse bajo palos.

A pesar del importante susto, el Espanyol continuó llevando la manija del partido, aunque le costaba encontrar claridad y precisión en los metros finales. En una de las llegadas más claras de los locales, Mathew Ryan se lució con una enorme intervención a disparo de Terrats, pero la jugada acabó anulada por un fuera de juego previo de Kike García. No faltaba intensidad y corazón en el juego perico, sin embargo, los de Manolo González no pudieron evitar irse al descanso con empate a cero en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el Levante sorprendió adelantando líneas en los primeros compases de la segunda mitad. Sin embargo, el conjunto perico reaccionó de inmediato con un mano a mano al que llegó demasiado forzado Pere Milla, cuyo disparo fue detenido sin complicaciones por Ryan. Y fue turno para Manolo González, que introdujo a Roberto Fernández y Dolan para agitar el ataque blanquiazul.

Dolan, en una acción de juego contra el Levante / Valentí Enrich

Pero las sustituciones no dieron el resultado esperado. Pasaban los minutos y el Espanyol continuaba chocándose una y otra vez contra el muro visitante. Con pocas ideas a partir de tres cuartos de campo, abusando de los centros laterales, pero con la fe intacta para intentar encontrar el primer tanto del enfrentamiento.

Los nervios se iban apoderando de la grada con el paso de los minutos y, en ocasiones, parecía contagiarse a los jugadores dentro del terreno de juego. La oportunidad de sumar la primera victoria del año se estaba esfumando, y eso pesaba en el equipo perico. Ya inmersos en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario, la precipitación reinaba en el Espanyol, que explotaba el juego directo sobre Kike García y Roberto para hacer daño al Levante.

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Incluso el golpe pudo ser mucho peor para el Espanyol. Pol Lozano se marchó expulsado por doble amarilla, sin embargo, Dmitrovic obró un milagro para evitar el gol a bocajarro de Etta Eyong. También se pudo llevar los tres puntos en el descuento, pero el cabezazo de Roberto se marchó desviado por muy poco. Empate que sabe a poco para el conjunto perico (0-0).