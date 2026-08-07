El Espanyol sigue de cerca la situación de Bryan Zaragoza

El RCD Espanyol de Barcelona sigue buscando alternativas para reforzar su plantilla y poder vivir con más tranquilidad la presente campaña, pues en el curso anterior terminó por sufrir para lograr una salvación que parecía garantizada tras una histórica primera vuelta.

Una de las prioridades es decidir la solución definitiva para la lesión de Kike García, pues en plantilla actualmente están Roberto Fernández y Marcos Fernández, el cual está disputando la pretemporada con el conjunto perico y apunta a quedarse como recurso para Manolo González. Sin embargo, los blanquiazules analizan el mercado para mejorar otros puestos más allá del de delantero centro. En este sentido, según se informa desde el Diario As, Bryan Zaragoza es una de las opciones para reforzar el ataque.

Bryan Zaragoza saldrá del Bayern de Múnich

Tras una gran temporada 23/24 con el Granada, el extremo español despertó el interés de grandes clubes de Europa y el Bayern de Múnich pagó su cláusula para incorporarle en el mes de enero, sin esperar a que finalizara el curso. No obstante, su paso por tierras germanas ha sido muy decepcionante y, después de encadenar varias cesiones en los últimos años, el conjunto bávaro ha confirmado que no cuenta con él. "No tiene futuro en el Bayern. Será duro si quiere quedarse porque no contamos con él, así que no tendrá ningún rol", declaró el director deportivo del equipo teutón, Max Eberl.

En este sentido, mientras el granadino se ve obligado a entrenar al margen de sus compañeros en el equipo dirigido por Vincent Kompany, varios conjuntos tanto de España como de lejos de la península han mostrado interés en poder hacerse con sus servicios. Por su parte, el Espanyol estaría analizando si realizar un movimiento por él resulta adecuado, pues en la plantilla periquita faltan perfiles de desborde y capacidad de marcar diferencias desde el uno contra uno, especialidad de Bryan Zaragoza.

Bryan Zaragoza celebrando un gol con el Bayern / AP

De hecho, más allá de Dolan, Manolo no cuenta con alternativas de peso para generar oportunidades desde el regate, por lo que incorporar al internacional con la selección española podría pasar a ser una prioridad de cara a las tres últimas semanas de mercado, una vez el problema con el puesto del 9 puede darse por solucionado con la presencia de Marcos Fernández y las dudas en defensa parecen paliarse con la reciente llegada de Unai Núñez.