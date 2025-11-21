Espanyol - Sevilla: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El RCD Espanyol recibe este lunes al Sevilla en el RCDE Stadium en el último partido de la jornada 13 de LaLiga. Los blanquiazules buscarán regresar a la senda del triunfo tras un pequeño bache y con el objetivo de seguir defendiendo la sexta plaza europea que atesoran desde hace varios encuentros.

Los de Manolo González, antes de arrancar la jornada 13, ocupan posición europea con 18 puntos, dos más que su próximo rival, un Sevilla algo irregular pero que ha logrado recomponerse con la llegada del argentino Matías Almeyda al banquillo.

El Espanyol llega al encuentro tras caer derrotado en Vitoria frente al Deportivo Alavés (2-1) y en Cornellà-El Prat contra el Villarreal (0-2), que con muy poco fue capaz de superar a un ineficaz Espanyol que supo tratar a un rival de Champions, pero que acusó los errores defensivos en los contragolpes del Submarino.

Por su parte, el Sevilla aterrizará en Cornellà-El Prat tras haber superado su peor estado de forma justo antes del parón internacional. El cuadro de Almeyda regresó a la senda de la victoria frente a Osasuna (1-0) tras una racha de tres derrotas consecutivas que encendían alguna que otra alarma.

HORARIO DEL ESPANYOL - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Sevilla, correspondiente a la 13ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este lunes 24 de noviembre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Sevilla se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN España.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.