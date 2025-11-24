En Directo
LALIGA
Espanyol - Sevilla, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 13 de LaLiga 2025/26 entre el Espanyol y el Sevilla
Xavi Turu
Espanyol - Sevilla
Locales y visitantes ya están realizando los ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego y en menos de quince minutos empezará a rodar la pelota.
El colegiado del partido será Miguel Sesma Espinosa.
Espanyol - Sevilla
Esta fue la llegada del conjunto del Nervión al escenario del partido. Los de Matías Almeyda, a por los tres puntos a domicilio.
Partido con sabor a Europa
Espanyol y Sevilla, o lo que es lo mismo, Sevilla y Espanyol, buscaran esta noche en este partido en jornada de lunes, sumar tres puntos que los catapulten a la zona europea de la clasificación. El equipo perico lleva actualmente 18 puntos, mientras que los hispalenses 16. Contienda más que importante para ambas escuadras con las mismas intenciones sobre el tapete verde; sumar los tres puntos y estar un poco más cerca de los puestos europeos de la clasificación de LaLiga.
¡XI para el Sevilla!
El conjunto hispalense saldrá de inicio en el RCDE Stadium con:
Odysseas, Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo, Sow, Mendy, Januzaj, Peque, Rubén Vargas y Akor Adams.
¡XI del Espanyol!
Los de Manolo González arrancan este encuentro con:
Dmitrovic, Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero, Urko, Terrats, Edu Expósito, Pere Milla, Dolan y Kike García.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión del partido entre el Espanyol y el Sevilla correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports que se disputará en el RCDE Stadium, a las 21 horas (CET). Un "Lunes de batalla europea en Cornellà-El Prat" que no dejará indiferente a nadie. ¡Arrancamos!
