¡El Espanyol, salvado matemáticamente en Pamplona!

¡El Espanyol será equipo de Primera División otro año más! En una temporada extraña como pocas, en un 2026 digno de estudio y tras 18 jornadas sin ganar, Manolo González terminó cumpliendo con el objetivo con una espectacular victoria en El Sadar con goles de Carlos Romero y Kike García (1-2) que, sumada al triunfo frente al Athletic, deja al cuadro perico matemáticamente salvado... ¡y con remotas posibilidades europeas!

Intensidad no faltó en El Sadar, donde ambos equipos dejaron claro que el empate no les servía y que el 'biscotto' lo dejaban para otro día. Al menos de inicio, con Osasuna apretando ante su gente y con el Espanyol llevando peligro en transiciones.

Tuvo que dar un paso adelante el cuadro perico en ataque, puesto que los problemas defensivos siguen siendo los mismos que antes de la victoria frente al Athletic. Budimir tuvo la primera totalmente solo en el área, bajándola con el pecho y mandándola arriba cuando ya se cantaba el gol.

Apareció él, apareció Romero

Y entonces apareció el Espanyol de la primera vuelta, ese equipo letal arriba con un Carlos Romero convertido en uno de los mejores laterales de LaLiga. Él cazó de volea el rechace de una falta directa en la frontal para batir a Sergio Herrera con un auténtico golazo. Otro más este curso, y cómo le echará de menos el cuadro perico el año que viene.

Con el 0-1 parecía ganar tranquilidad Manolo González. Pero nada más lejos de la realidad. El héroe fue un Dmitrovic que alterna algún que otro fallo con actuaciones estelares, como la que protagonizó en hasta dos paradones a Rubén García -solísimo al segundo palo en área pequeña- y a Víctor Muñoz -algo escorado-. También Romero tuvo que sacar una bajo palos en pleno asedio rojillo para llegar al descanso con ventaja.

El Obrero del Gol da la salvación

Arrancó la segunda mitad igual de dormido el Espanyol, que rápidamente encajó el empate de Víctor Muñoz, en un gol calcado al de Romero tras cazar de volea un rechace en la frontal. Nada pudo hacer esta vez Dmitrovic, que luego volvería a salvar al conjunto perico... ¡tras el golpe definitivo de Kike García!

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El Obrero del Gol quería seguir un año más en Primera, y así lo demostró en El Sadar. Contragolpe perico en el 53' en el que Pol Lozano abrió para Dolan y el británico se la puso a Kike, que tuvo tiempo de controlar, rematar y salvar matemáticamente al Espanyol, que llegará a la última jornada en la undécima posición y con remotas opciones de Conference League.