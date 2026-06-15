El Espanyol sacará tajada del fichaje de Cucurella

El RCD Espanyol, concentrado en el mercado veraniego con un Monchi que no para, recibió una buena noticia de manera indirecta. El cuadro blanquiazul obtendrá un ingreso económico gracias al traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid, una operación que ya ha sido confirmada oficialmente y que implica el pago de un mecanismo de compensación por formación.

El club blanco ha cerrado la incorporación del lateral izquierdo, que hasta ahora militaba en el Chelsea, en una operación cifrada en torno a los 55 millones de euros. Este movimiento, además de su impacto deportivo y mediático, activa el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que beneficia a los clubes que participaron en la formación del futbolista durante su etapa juvenil.

En este caso, el Espanyol, donde Cucurella se formó antes de marcharse al FC Barcelona, percibirá alrededor de 275.000 euros. El jugador pasó por la cantera blanquiazul hasta los 14 años, lo que le otorga derecho a una parte de ese porcentaje destinado a la formación.

El mecanismo de la FIFA establece que un 5% del importe de cualquier traspaso internacional se distribuye entre los clubes formadores, en función de la etapa de desarrollo del futbolista entre los 12 y los 23 años. En el caso de Cucurella, su paso por el Espanyol se sitúa en los primeros tramos de esa horquilla, lo que reduce su porcentaje final, aunque garantiza esa compensación económica.

Noticias relacionadas

La cifra que recibirá el club catalán podría aumentar si se cumplen los bonus incluidos en la operación entre Real Madrid y Chelsea, que contemplan variables adicionales por objetivos deportivos y de rendimiento.