El Espanyol y Manolo sacan beneficio del parón internacional

El RCD Espanyol regresa hoy al trabajo tras disfrutar de algunos días libres aprovechando un parón internacional del que Manolo González puede estar más que satisfecho. Siempre con la incertidumbre de posibles lesiones, las concentraciones de selecciones suelen aportar bien poco a los clubes, que ven como sus futbolistas se desgastan e incluso pueden regresar con alguna molestia. Sin embargo, las tres convocatorias blanquiazules suponen buenas noticias para el técnico y para el propio club.

Ya se reveló el pasado lunes que el debut de Omar El Hilali con Marruecos trajo consigo el aumento de su cláusula de rescisión, que pasa de 25 a 30 millones de euros. Pero en lo estrictamente deportivo, el estreno con 'Los Leones del Atlas' supone un auténtico subidón moral para un Omar que llevaba persiguiendo ese sueño desde hacía más de un año y que se había quedado con las ganas en hasta cinco partidos.

El lateral marroquí, inédito en la goleada ante Níger (5-0), tan solo disputó dos minutos del tiempo añadido en la victoria ante Zambia (0-2). De hecho, no llegó ni a tocar el balón, pero regresa a casa con más ganas que nunca de demostrar que puede ser una pieza importante de cara al Mundial 2026, donde lucha por ser el lateral suplente de Achraf Hakimi.

Rodaje para Koleosho

Todavía más positiva para Manolo González fue la convocatoria de Luca Koleosho con la Sub-21 de Italia para disputar la fase de clasificación para el Europeo. El extremo blanquiazul, que regresó este verano a Barcelona procedente del Burnley, redebutó con el Espanyol en la última jornada frente a Osasuna, donde el devenir del encuentro le impidió brillar y dejó una sensación agridulce, superado en algunos momentos por el ritmo del partido.

Pero el parón de selecciones ha demostrado que el de Osasuna tan solo fue 'un mal día' en un duelo con un Espanyol muy defensivo con el 1-0 a favor. Prueba de ello fue su titularidad con Italia Sub-21 frente a Montenegro. Koleosho volvió a destaparse como ese extremo desequilibrante que le hizo fichar por el cuadro perico y, además, fue decisivo en el triunfo de la 'Azzurra'. El atacante anotó desde los once metros el 2-1 definitivo.

Su gran actuación le permitió repetir en el once inicial cuatro días después en la victoria por la mínima ante Macedonia del Norte (0-1). No vio portería en esta ocasión, pero el extremo de 20 años sumó este martes otros 75 minutos que demuestran que está preparado para partidos de alta intensidad como los que se disputan en LaLiga.

Sensaciones encontradas con Pickel

Otro de los nuevos fichajes, Charles Pickel, vivió las dos caras de la moneda en su convocatoria con RD Congo. Su selección goleó en el primer partido frente a Sudán del Sur (1-4), pero sufrió una dolorosa remontada cuatro días después frente a Senegal (2-3), en lo que era un partido clave para decidir el liderato de grupo que otorga el billete directo al Mundial 2026.

RD Congo es actualmente segunda con 16 puntos en ocho jornadas, mientras que su rival el pasado martes es líder con dos puntos más a falta de dos partidos por disputarse. Por lo que respecta a Pickel, el mediocentro tan solo disputó cuatro minutos más el añadido en el primer encuentro. Todo apuntaba a que sería pieza importante frente a Senegal, pero el seleccionador optó por otras opciones y el jugador del Espanyol volvió a partir desde el banquillo. Entró en el 74', con 2-2 en el marcador, y no pudo evitar la derrota congoleña.