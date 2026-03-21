Lo del Espanyol roza el surrealismo: en caída libre tras 12 jornadas sin ganar

Ni unas manos en el área rival, ni un dominio apabullante, ni tres goles a favor -dos anulados por fuera de juego-. Nada sirvió para que el Espanyol, condenado por su irremediable fragilidad defensiva, evitase su duodécima jornada consecutiva sin ganar en tres meses de 2026.

El surrealismo se apoderó de Cornellà-El Prat este sábado frente a un Getafe que tan solo compareció en el añadido de la primera mitad para sentenciar el encuentro con dos goles en tres minutos que bastaron pese al descuento de Roberto en la segunda mitad. El descenso sigue lejos, pero tras este doloroso 1-2 los de Manolo González afrontan tres duelos a domicilio consecutivos, derbi incluido.

Un no penalti y dos no goles

Por eso se jugaba mucho hoy el Espanyol, con los últimos escándalos arbitrales todavía coleando y con una atronadora pitada a los colegiados en la previa del encuentro. Pero el fútbol le tenía preparado algo inédito al cuadro perico. Corría el minuto 4 cuando el VAR llamó a Isidro Díaz para revisar una mano en el área que nadie en el RCDE Stadium había observado.

Y después de varios minutos de revisión... ¡córner para los de Manolo González! "Salta la sorpresa", se quejaba el club en redes sociales tras haberse considerado 'insuficiente' el contacto con el brazo. Mientras, el técnico perico se mostraba incrédulo en la banda.

¿Qué hace olvidar cualquier enfado? Un gol. Pero claro, debe ser válido. Y no lo fue el de Cyril Ngonge al cuarto de hora tras una jugada magnífica que arrancó con ¿fuera de juego? de Dolan. Para el VAR y sus famosas líneas no hubo dudas, pero la afición explotaba con cánticos de "corrupción en la Federación" y "estamos hasta los ***".

Si el ambiente ya de por sí era tenso en Cornellà, un segundo tanto anulado no iba a ayudar a mejorarlo. A la media hora, otra vez marcó el Espanyol: Terrats anotó tras la dejada de un Kike García de nuevo en posición antirreglamentaria.

El VAR anuló dos goles al Espanyol por fuera de juego / Dani Barbeito

Surrealismo puro

No había hecho nada el Getafe, ni siquiera se había acercado al área ni había encadenado varios pases seguidos. Pero eso a los de Bordalás les da igual, porque saben a lo que juegan y da resultados. Esos que no logra cosechar el Espanyol. Y en el largo añadido -¡once minutos!- de la primera mitad le dieron la puntilla a un encuentro que rozó lo surrealista.

A la primera que tuvieron, enmudecieron Cornellà-El Prat. Fue Duarte quien adelantó a los azulones al rematar al segundo palo un centro del de siempre: Luis Milla. Y tres minutos después, otro córner, de Milla, que fue peinado en el área y rematado por Arambarri al segundo palo totalmente solo para encarrilar el partido (0-2).

Los jugadores del Espanyol, incrédulos ante el 0-2 al descanso / Dani Barbeito

Tardó en reaccionar el Espanyol, aturdidísimo en la reanudación. Hasta que Roberto, de cabeza en un centro de Rubén Sánchez, metió a los de Manolo González en el partido recortando distancias. El técnico gallego, con los cambios, modificó el rumbo del encuentro y el propio Roberto tuvo el empate en otro testarazo. Aunque también avisó el Getafe, con Dmitrovic salvando un gol con los pies.

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Y en área contraria, David Soria, que la había liado en el 1-2, se erigió como héroe azulón evitando el empate de Pere Milla primero y de Kike García después -paradón estratosférico- para certificar la derrota de un Espanyol en caída libre y a nueve puntos del descenso.