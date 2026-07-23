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RCD ESPANYOL

El Espanyol roza el 'sold out' contra el Real Madrid de Mourinho a un mes del partido

El club blanquiazul ha vendido ya gran parte de las entradas para el encuentro de la segunda jornada frente a los blancos, el segundo en el RCDE Stadium tras debutar contra el Levante y el primero de José Mourinho

El RCDE Stadium batió el año pasado su récord de asistencia media

El RCDE Stadium batió el año pasado su récord de asistencia media / Valentí Enrich

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Marc Marín

Marc Marín

El RCD Espanyol pone el foco ya en el debut liguero del próximo 16 de agosto. Los blanquiazules, que se medirán al Sabadell el sábado antes de viajar a Inglaterra, siguen sumando partidos amistosos para completar su puesta a punto de cara a la primera jornada de LaLiga 26/27 frente al Levante, en un RCDE Stadium en el que se espera un gran ambiente para dar el pistoletazo de salida a un año ilusionante.

Y tras la visita de los granotas al feudo perico, el cuadro de Manolo González enlazará su segundo partido consecutivo en Cornellà-El Prat nada más y nada menos que contra el Real Madrid. Recibirán los blanquiazules al conjunto blanco, en el que será el redebut oficial de José Mourinho como técnico madridista y en el que se espera una asistencia todavía mayor.

Tras haberse aplazado la mitad de la primera jornada liguera por la disputa del Mundial (el Espanyol-Levante no se ve afectado pero el Real Madrid-Real Sociedad, sí), el estreno del entrenador portugués tendrá lugar el próximo 22 de agosto a las 21:30 horas, justo dentro de un mes.

Monchi, director general deportivo del Espanyol

Monchi, director general deportivo del Espanyol / Gorka Urresola

El RCDE Stadium rozará el lleno

En ese contexto, el Espanyol ya ha vendido un total de 2.045 entradas para el mencionado duelo contra el Madrid, por lo que únicamente quedan 679 localidades disponibles cuando todavía faltan 31 días para el encuentro y pese a que queda encuadrado en pleno mes de agosto, etapa vacacional.

La aceleración en la venta de entradas demuestra la ilusión que ha generado el nuevo proyecto de Alan Pace en el club blanquiazul, con Monchi al mando de la dirección deportiva y bajo la continuidad de Manolo González en el banquillo.

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José Mourinho, en una sesión de entrenamiento con el Real Madrid.

José Mourinho, en una sesión de entrenamiento con el Real Madrid. / REAL MADRID

Todo ello, sumado a la expectación que levanta un encuentro frente a un equipo de Champions y con el debut de Mourinho, provoca que el Espanyol roce ya el 'sold out', que podría confirmarse en los próximos días si la venta de entradas avanza al mismo ritmo que hasta ahora.

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