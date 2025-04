El Espanyol rompe su silencio sobre el 'caso Aguado'

Manolo González se ha convertido en el primer integrante del Espanyol que se ha pronunciado sobre el caso de Álvaro Aguado, que está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual a una trabajadora del club durante la fiesta del ascenso a Primera del pasado mes de junio.

Tras conocerse la noticia, el Espanyol optó por la vía del silencio y la cautela, y no realizó ningún comunicado oficial sobre este asunto. Haciendo valer la presunción de inocencia, Aguado ha continuado en la dinámica del primer equipo perico.

En la rueda de prensa previa al duelo frente al Celta de Vigo, el técnico se ha visto obligado a hablar sobre esta situación. Sin embargo, Manolo González se ha adelantado a los periodistas y ha preferido centrarse en la parte deportiva.

"Desde mi posición, no responderé a ninguna pregunta sobre el tema de Aguado. No soy el portavoz del club, ni estoy para estas situaciones. Mi trabajo es puramente deportivo, no es el día para hablar de esto, ni es mi trabajo", ha apuntado antes de abrir el turno de preguntas.

No obstante, el preparador gallego ha confirmado posteriormente que Aguado "irá convocado para el partido de Balaídos". Por lo tanto, podrá participar en el partido frente al conjunto celeste.