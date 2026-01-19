El Espanyol se reunirá con el CTA para pedir explicaciones

El polémico arbitraje del Espanyol-Girona sigue con sus últimos coletazos. El cuadro blanquiazul se vio perjudicado por una serie de acciones que, en su totalidad, cayeron a favor de los de Míchel. Fueron varios los protagonistas del encuentro que se pronunciaron al respecto, sobre todo un Manolo González visiblemente enfadado en rueda de prensa. Todo ello llevó al club a emitir un informe al CTA después del partido solicitando una reunión que tendrá lugar la semana que viene.

El próximo martes 27 de enero, una vez se haya disputado ya el Valencia-Espanyol, una representación de la entidad blanquiazul viajará a Madrid para reunirse con el Comité Técnico de Árbitros. El objetivo que se marca la comitiva del club, encabezada por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila, es aclarar los criterios arbitrales que se siguieron durante el encuentro ante el Girona.

Las incomprensibles decisiones

A nivel interno, en el RCD Espanyol no entienden varias de las decisiones del colegiado Galech Apezteguía, pero son en concreto dos de esas acciones las que hicieron estallar a los de Manolo González. "Cuando vi la designación del árbitro… alguna de estas me esperaba", llegó a decir el gallego en rueda de prensa. En primer lugar, la no intervención del VAR en el segundo penalti señalado al Girona, en el que Asprilla se deja caer en el área ante un Rubén Sánchez que trata de evitar cualquier contacto.

Acción del Espanyol-Girona / Gorka Urresola

Tampoco gustó la primera pena máxima señalada a favor de los de Míchel, que desequilibró la balanza antes del descanso. El penalti es algo justo, pero perfectamente señalable puesto que hay contacto entre Omar El Hilali y Hugo Rincón. Sin embargo, siguiendo el mismo criterio, existió posteriormente un posible penalti sobre Roberto Fernández por un agarrón todavía más claro de Blind, pero ni el colegiado ni el VAR decidieron señalar los once metros.

Y lo que terminó de enfadar por completo a Manolo González fue el tiempo de añadido de tan solo cuatro minutos. El Girona perdió tiempo durante toda la segunda mitad, con varios jugadores lesionados y teniendo que ser asistidos por los servicios médicos. Gazzaniga incluso vio la tarjeta amarilla por retrasar en varias ocasiones el saque de puerta. Y, por último, se produjeron hasta siete sustituciones en la segunda mitad (cinco parones), con lo que los cuatro minutos extras se quedaron muy cortos, sobre todo teniendo en cuenta los largos añadidos que se están viendo esta temporada en LaLiga EA Sports.

Galech Apezteguía, en imagen de archivo / MIKI LÓPEZ

Sea como sea, el club mantiene una postura amistosa con el CTA. El objetivo no es mostrar ningún tipo de enfado, sino aclarar los criterios arbitrales que deben aplicar los colegiados durante el resto de la temporada y pedir explicaciones por las decisiones tomadas por Galech Apezteguía durante el último duelo frente al Girona.

Pendientes de Antiviolencia

Paralelamente y también relacionado con la última jornada, el Espanyol trabaja para identificar a los aficionados que lanzaron botellas al terreno de juego, lo que conllevará una multa al club por reincidencia y la posibilidad, aunque mínima, de clausura parcial del RCDE Stadium. Desde la entidad perica consideran que no habrá cierre completo de Cornellà-El Prat y que todo se saldará con una sanción económica, pero el cierre de la grada del Gol Sud tampoco se descarta.

Gazzaniga, en el duelo contra el Espanyol / Gorka Urresola Elvira

La reunión de Antiviolencia tendrá lugar este miércoles, cuando probablemente se conozca la sanción definitiva por el lanzamiento de objetos. Ese mismo día, el club analizará las cámaras de seguridad para castigar internamente a los hinchas que le tiraron botellas de plástico al guardameta Gazzaniga.