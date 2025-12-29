Reina el optimismo en el Espanyol de cara al derbi: "¡Hay que ir a por ellos!"

Una semana después de unas merecidas vacaciones navideñas y a cinco días del derbi frente al Barça, la plantilla del RCD Espanyol volvió al trabajo este lunes en la sesión de entrenamiento más especial del año. Y es que más de 1.400 aficionados pudieron disfrutar de una jornada festiva de puertas abiertas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en la que el más aclamado no podía ser otro: Manolo González.

Viene siendo tradición por estas fechas en los últimos años que el club blanquiazul conecte con su afición durante el parón por Navidad, bien sea para despedir el año o para dar la bienvenida al siguiente. Sin embargo, en esta ocasión entró en juego un aliciente extra: el derbi del próximo 3 de enero.

Y es que el partido frente al FC Barcelona no podía llegar en mejor momento. El cuadro de Manolo González, que encadena cinco victorias consecutivas y que está completando una primera vuelta que muy pocos hubieran imaginado, recibe al eterno rival. Y la hinchada, sabedora de la importancia del duelo, se hizo notar hoy en la Dani Jarque, en una conjura equipo-afición justo antes del derbi.

"A por ellos"

Los gritos de "a por ellos, a por ellos" se sucedieron en las gradas, mientras que la afición pedía a Kike García "un hat-trick para el sábado" y a Carlos Romero que se quedara: "Romero, no te vayas. Nosotros pagamos la cláusula al Villarreal, ponemos cada uno un poquito". No fueron las únicas palabras dedicadas al lateral zurdo revelación de LaLiga: "Vas a secar a Lamine, tienes que pararlo. ¡Hay que ir a por ellos!".

Hubo aforo completo (se agotaron todas las entradas disponibles), limitado lógicamente a la baja capacidad de la ciudad deportiva perica comparada con la del RCDE Stadium. Pero las gradas se llenaron de centenares de aficionados pericos que también hicieron frente al frío y a la lluvia en Sant Adrià.

Manolo, el más aclamado

"Manolo, Manolo, Manolo", fue el cántico más repetido en una sesión de entrenamiento que contó con toda la plantilla a excepción de Charles Pickel, que se encuentra disputando la Copa África. También estuvo presente Javi Puado, que se reincorporó en los últimos días al trabajo grupal y que muy probablemente regresará a una convocatoria de cara al derbi.

Junto al resto de la plantilla, participó en las sesiones de activación, en los mini-partidos y en partidillo reducido a medio campo en el que los goles de Kike García y Carlos Romero hicieron animar a los presentes. Quien no participó en el partidillo fue Edu Expósito.

Además, los asistentes, mayoritariamente familias con niños y niñas, pudieron recibir la firma de los futbolistas del cuadro catalán, así como fotografiarse con ellos. La entidad catalana, además, habilitó un espacio para la recogida de cartas para sus majestades los Reyes Magos de Oriente.