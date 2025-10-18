El Espanyol responde lejos de casa

En el Espanyol volvieron las sonrisas con la victoria en el Carlos Tartiere de Oviedo. El equipo perico rompió una dinámica de cuatro partidos sin ganar y sumó tres puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato liguero. A través de los goles Kike García y Pere Milla, el conjunto blanquiazul se impuso en tierras asturianas.

Más allá de sumar de nuevo, este triunfo es muy importante por lograr acabar con una mala racha de resultados. Los de Manolo González encadenaban varios partidos con muy buenas sensaciones en el juego que, en cambio, no se transformaban en puntos. El Espanyol mereció mucho más en los duelos contra Girona, Valencia y Betis.

Aunque el fútbol no va de merecimiento, el conjunto catalán encontró en Oviedo el equilibrio entre buen juego y resultado. Fue capaz de hallar la efectividad perdida en los últimos partidos y, además, también sumó una nueva portería a cero con una gran actuación de Marko Dmitrovic bajo palos. La tercera 'clean sheet' para el guardameta serbio esta temporada.

Asimismo, la conquista del Carlos Tartiere supuso el primer triunfo a domicilio de este curso para el Espanyol. Hasta la victoria en el campo del Oviedo, el cuadro blanquiazul había sumado dos empates (Real Sociedad y Girona) y una derrota contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. De esta manera, se demuestra que los de Manolo González también son capaces de trasladar su mejor versión lejos del RCDE Stadium.

Cabe recordar que la temporada pasada la primera gran alegría a domicilio llegó en la jornada 25, con la victoria por la mínima con un gol de Fernando Calero contra el Deportivo Alavés. Una diferencia de 16 partidos para lograr el primer triunfo fuera de casa. Es solo un dato, pero la mejora del Espanyol respecto al curso anterior es evidente. Próxima parada el Elche de Eder Sarabia.