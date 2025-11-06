El Espanyol repite la campaña 'Los Pericos No Abandonan' en favor de la adopción de perros

El RCD Espanyol sigue siendo un referente en iniciativas solidarias y sociales. En el marco de una nueva edición -la tercera- de la campaña 'Los Pericos No Abandonan', once perros del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) saltarán este sábado 8 de noviembre al césped del RCDE Stadium acompañados por jugadores del primer equipo, instantes antes del encuentro que el cuadro blanquiazul disputará frente al Villarreal.

Se trata de una iniciativa que "promueve la adopción, la tenencia responsable y la colaboración con las protectoras de animales de nuestro entorno", según informa el club en un comunicado. "Este año, la campaña vuelve a contar con el apoyo de Voluntaris RCDE y la Penya Perica Happy Animals, así como con la colaboración de Elanco y Libra, que repiten como 'partners' de la acción", añade la entidad.

La tercera edición de esta campaña pionera, que invita a la reflexión sobre una problemática visible a la vista de todos (el abandono de animales), fue presentada este jueves por Jofre Carreras, vestido con una camiseta de entrenamiento con huellas de perro. El extremo catalán animó a todos los aficionados pericos a participar en la iniciativa, porque "ser perico es mucho más que animar al equipo, es ser fieles y cuidar a los nuestros".

La camiseta con la que el Espanyol presentó su campaña en favor de la adopción de animales / RCD ESPANYOL

Poner fin al abandono animal

"Esta camiseta con huellas no es casualidad. Es para recordar que el abandono de animales es una realidad que todos conocemos, pero ante la cual todavía no hacemos lo suficiente para cambiarla. El abandono sigue siendo una realidad demasiado presente, y es necesario concienciar a la sociedad para ponerle fin", explican desde la entidad blanquiazul. En ese mismo sentido, además de los once perros que saltarán al campo del Espanyol, son varios los animales que buscan un nuevo hogar y que pueden conocerse a través de la web www.barcelona.cat/adopta.

El club también habilitará, hasta el 22 de noviembre, puntos de recogida de mantas, toallas, pienso, snacks y latas de comida en los exteriores del RCDE Stadium, productos que se destinarán al CAACB y a otras protectoras de Catalunya, "ampliando el alcance solidario de la campaña".

El CAACB es el centro municipal responsable de acoger a los animales de compañía (perros, gatos y hurones) perdidos, abandonados, desamparados, intervenidos por los cuerpos de seguridad o derivados de los servicios sociales en Barcelona hasta que se reencuentran con sus familias o pueden ser adoptados.

En declaraciones del Ayuntamiento de Barcelona recogidas por EFE, cada año se encuentran en las calles de la ciudad, perdidos o abandonados, más de 2.000 animales de compañía y, en estos momentos, el CAACB acoge a cerca de 400 animales que esperan un nuevo hogar.