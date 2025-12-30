RCD ESPANYOL
El Espanyol reparte sonrisas y regalos en los hospitales de Barcelona
El club blanquiazul cumplió con su tradicional visita de cada año con la presencia de jugadores y jugadoras como Javi Puado, Pol Lozano, Lele Cabrera, Ruth Frías o Marina Jover
EFE
Varias delegaciones del RCD Espanyol visitaron este martes el Hospital HM Nens y la Clínica Corachán, ambos de Barcelona, para repartir regalos y sonrisas entre los más pequeños.
En el Hospital HM Nens , la visita ha contado con la presencia de los jugadores y jugadoras Javi Puado, Pol Lozano, Ruth Frías y Marina Jover; el embajador Toni Blanch; los representantes del Club Alberto Ariza, Joan Capdevila y Quique Pérez; Alberto Fernández Díaz, en representación de la Fundació RCDE; Jose Manuel Acosta, como representante de la FCPE, y la voluntaria RCDE Elisabeth Verde.
En la Clínica Corachan , han participado los jugadores y jugadoras Leandro Cabrera, Edu Expósito, Ariadna Domènech, Aina Domènech y Meri Muñoz; el embajador Iñaki Pérez de Arrilucea; los representantes del Club Dr. Narciso Amigó y Xavi Andreu; José Luis Perelló, por parte de la Fundación RCDE; Olga Gómez y Joan Carles Infantes, como vicepresidentes de la FCPE, y las voluntarias RCDE Isabel Sánchez y Marta Gómez.
Además, acudieron representantes de la directiva, de la Fundación del Espanyol y de las peñas periquitas. No faltaron los autógrafos, las fotografías y los obsequios en las plantas pediátricas de ambos centros hospitalarios.
El club blanquiazul, en su comunicado, recalcó su intención de transmitir "afecto, esperanza y fuerza" a los más pequeños en estos días tan señalados.
