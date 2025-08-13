El Espanyol renueva a Hinojo, la gran revelación de la pretemporada

El RCD Espanyol hizo oficial este miércoles la renovación de Roger Hinojo. El lateral zurdo, que firma un nuevo contrato hasta junio de 2030, seguirá teniendo ficha del filial pese a que formará parte de la dinámica del primer equipo.

Con esta renovación, el Espanyol blinda a una de las grandes perlas de la 'La21' (llegó a la Dani Jarque en categoría benjamín) y a un futbolista que ha despuntado en la recién finalizada pretemporada blanquiazul. Con minutos en la segunda mitad ante Peralada y Girona, Hinojo fue titular en dos duelos de alto voltaje frente al Southampton y al Wolfsburgo, ambos saldados con victoria perica.

Con un rendimiento notable, Manolo González aprovechó la polivalencia del defensor, que a sus 20 años se adaptó a las mil maravillas a la posición de central en varios tramos de los partidos amistosos.

"El de Sallent ha evidenciado una clara evolución esta última temporada en la que ha ido alternando minutos con el filial y su debut con el primer equipo en la jornada 26, contra el Villarreal", aseguró el Espanyol en su comunicado.

Sueño hecho realidad

En sus primeras declaraciones tras firmar su nuevo contrato, Hinojo aseguró que "es un sueño hecho realidad". "Llevo mucho tiempo aquí, he visto a mucha gente crecer y subir al primer equipo y siempre los veía como mis ídolos. Al final, seguir sus pasos, es una gran ilusión y un sueño hecho realidad", valoró.

El joven defensor también definió el sentimiento perico: "Llevo toda la vida aquí. Cuando creces sientes los colores desde bien pequeño, te impregnas de este sentimiento perico, vas al campo y ves al equipo y ahora poder estar aquí y competir con los jugadores del primer equipo es un privilegio. Es un orgullo poder pisar este vestuario y este campo".

Roger Hinojo, junto a Mao Ye, Garagarza y Capdevila / RCD ESPANYOL

Pero Hinojo sabe que también es una responsabilidad el formar parte del primer equipo. "Es una responsabilidad. Este club es muy grande, tiene una afición y una historia muy grandes, hay que estar a la altura siempre", comentó el de Sallent, que además aseguró que "debutar en Primera y con el club de tu vida es un sentimiento indescriptible".

"Pero tengo los pies en el suelo, hay que seguir trabajando y esperar la oportunidad. Intentas soñar en grande y nunca me hubiera imaginado tener tantos minutos y tanta participación, pero es algo que vas trabajando y te vas ganando", concluyó.