El Espanyol realiza un homenaje a Dani Jarque antes de volar hacia Inglaterra

El Espanyol recordará eternamente a Dani Jarque. A sus 26 años, el jugador falleció repentinamente debido a un ataque de corazón en la localidad de Coverciano mientras estaba concentrado con su equipo disputando la pretemporada.

Gracias a la afición perica, que lo homenajea con un sonoro aplauso cada minuto 21, su recuerdo sigue presente entre nosotros. Mañana hará 17 años que Jarque nos dejó, con lo que el club ha hecho un acto de homenaje antes de viajar a Inglaterra para jugar el último amistoso contra el Coventry City.

Los dos capitanes del equipo, Javi Puado y Leandro Cabrera, dejaron un ramo de flores en la estatua de Jarque para posteriormente realizar un emotivo minuto de silencio al que ya se ha sumado Unai Núñez, la última incorporación realizada por Monchi.

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Este sábado, los aficionados del Espanyol podrán hacer su homenaje personal a Jarque, pues la puerta 21 permanecerá abierta entre las 10:45 y las 14:00. La jornada tendrá otro momento emotivo, en el que se presentará la nueva figura de Jarque, realizada por el Museo de Cera en colaboración con la Fundación RCD Espanyol de Barcelona, su familia y Mágic Díaz, su representante.