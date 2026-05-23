Espanyol - Real Sociedad, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Revolución en un sorprendente once

Muy sorprendente el once de Manolo González. No parece tenerle fe a la carambola de la Conference League. Primera titularidad de Fortuño en Liga. Debutará el canterano en la competición doméstica tras tres temporadas formando parte del primer equipo. También se caen del once Omar El Hilali y el tridente ofensivo. Rubén Sánchez será el lateral derecho y Jofre, Antoniu y Roberto sustituyen a Dolan, Pere Milla y Kike García.