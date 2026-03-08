Espanyol - Real Oviedo: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

RCD Espanyol y Real Oviedo se enfrentan este lunes 9 de marzo en el RCDE Stadium en el partido de la 27ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Real Oviedo y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico llega a este duelo en una dinámica preocupante. El equipo dirigido por Manolo González acumula nueve partidos sin conocer la victoria, con seis derrotas y tres empates. Esta mala racha que parece no tener fin y que, por el momento, ha hecho caer al cuadro perico dos posiciones en la tabla.

Pero no hay mejor oportunidad para dejar el mal momento atrás que recibiendo en casa al colista de la competición. Teniendo en cuenta el desarrollo de la jornada 27 (todos sus rivales más cercanos han perdido), se antoja todavía más importante una victoria este lunes para los blanquiazules, que darían un golpe encima de la mesa para mirar con otros ojos al tramo final de temporada.

Por su parte, el Real Oviedo llega a Cornellà-El Prat como colista destacado de LaLiga. El barco se hunde cada vez un poquito más, tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar (1 punto). Pero se aferran los carbayones a un cambio de dinámica que permita mantener vivas las esperanzas de salvación.

HORARIO DEL ESPANYOL - REAL OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Real Oviedo, correspondiente a la 27ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa mañana lunes 9 de marzo a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - REAL OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Real Oviedo se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.