Espanyol - Real Oviedo, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Espanyol y Real Oviedo se miden este lunes en la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

¡En marcha la segunda mitad! Ambos conjuntos, necesitados de los tres puntos, a buscar la victoria en este segundo acto.

¡Descanso! Tablas en Barcelona con un Espanyol que ha sido superior a su rival, pero que vio como en los primeros compases de juego, tras la pasividad defensiva de los pericos, el conjunto asturiano se puso por delante. Al filo del descanso, los de Manolo González encontraron su premio con el tanto del empate, dejándolo todo abierto de cara a la segunda parte.

MIN. 45, ESP 1-1 OVI Se jugarán 2 minutos más en el RCDE Stadium.

MIN. 44, ESP 1-1 OVI ¡¡La ha tenido Urko con un potente disparo que se marchó fuera por muy poco!!

MIN. 43, ESP 1-1 OVI Después del gol del empate, al Oviedo se le está haciendo un poco larga esta primera parte. Menos de dos minutos para saber el añadido.

MIN. 42, ESP 1-1 OVI Jugada de Ngonge dentro del área pequeña, que se da la media vuelta y le pega mordido a las manos de Escandell.

MIN. 40, ESP 1-1 OVI Mucho más tranquilo el conjunto perico tras el tanto de la igualada. Se ha quitado esa ansiedad y esa presión para marcar el gol y está más cómodo sobre el verde.

MIN. 38, ESP 1-1 OVI Jugada por el costado derecho con un centro de Omar El Hilali que remata de forma oportuna un Kike García en el segundo palo. Bajó el ritmo del partido, pero el Espanyol consigue el tanto del empate a poco para llegar al descanso.

MIN. 36, ESP 1-1 OVI ¡¡¡Goooooooool del Espanyol!!!