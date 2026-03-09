En directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Real Oviedo, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo de la jornada 27 de LaLiga en el RCDE Stadium
Xavi Turu
Espanyol y Real Oviedo se miden este lunes en la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
¡En marcha la segunda mitad!
Ambos conjuntos, necesitados de los tres puntos, a buscar la victoria en este segundo acto.
¡Descanso!
Tablas en Barcelona con un Espanyol que ha sido superior a su rival, pero que vio como en los primeros compases de juego, tras la pasividad defensiva de los pericos, el conjunto asturiano se puso por delante. Al filo del descanso, los de Manolo González encontraron su premio con el tanto del empate, dejándolo todo abierto de cara a la segunda parte.
MIN. 45, ESP 1-1 OVI
Se jugarán 2 minutos más en el RCDE Stadium.
MIN. 44, ESP 1-1 OVI
¡¡La ha tenido Urko con un potente disparo que se marchó fuera por muy poco!!
MIN. 43, ESP 1-1 OVI
Después del gol del empate, al Oviedo se le está haciendo un poco larga esta primera parte. Menos de dos minutos para saber el añadido.
MIN. 42, ESP 1-1 OVI
Jugada de Ngonge dentro del área pequeña, que se da la media vuelta y le pega mordido a las manos de Escandell.
MIN. 40, ESP 1-1 OVI
Mucho más tranquilo el conjunto perico tras el tanto de la igualada. Se ha quitado esa ansiedad y esa presión para marcar el gol y está más cómodo sobre el verde.
MIN. 38, ESP 1-1 OVI
Jugada por el costado derecho con un centro de Omar El Hilali que remata de forma oportuna un Kike García en el segundo palo. Bajó el ritmo del partido, pero el Espanyol consigue el tanto del empate a poco para llegar al descanso.
MIN. 36, ESP 1-1 OVI
¡¡¡Goooooooool del Espanyol!!!
MIN. 35, ESP 0-1 OVI
El Oviedo está jugando a que pase el tiempo sobre el terreno de juego y que pasen muy pocas cosas... De momento, le está saliendo bien al técnico visitante.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido