Espanyol - Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26

Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo 3 de mayo en el RCDE Stadium en el partido de la 34ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Real Madrid y dónde ver el partido por televisión en España.

El Espanyol necesita volver a saborear la sensación de la victoria después de 16 partidos consecutivos sin conocer el triunfo en LaLiga EA Sports. El equipo de Manolo González se ha desinflado en la segunda vuelta del campeonato, dejando atrás el sueño europeo para centrarse de nuevo en la lucha por evitar el descenso de categoría.

El conjunto perico se encuentra actualmente en la decimotercera posición de la clasificación, tan solo cinco puntos por encima de los puestos de descenso. En el último partido, ante el Levante, los blanquiazules solo pudieron sumar un punto insuficiente para recuperar la tranquilidad, por lo que necesitan empezar a ganar para evitar problemas mayores.

Sin embargo, el Espanyol afronta una misión complicada con la visita del Real Madrid al RCDE Stadium. No parece el rival más propicio para romper la mala dinámica y volver a ganar, aunque la pasada temporada los de Manolo González ya lograron un inesperado triunfo ante los blancos que les permitió coger impulso para acabar salvando la categoría.

Además, el Real Madrid tampoco llega en su mejor momento. Es evidente que cuenta con una de las mejores plantillas del campeonato e incluso del mundo, pero aterriza con dudas tras su eliminación en la Champions League y varios tropiezos en LaLiga, que han dejado prácticamente imposible su pelea por el título.

HORARIO DEL ESPANYOL - REAL MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Real Madrid, correspondiente a la 34ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - REAL MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Real Madrid se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

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