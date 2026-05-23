Espanyol y Real se dan la mano sin carambola europea

No hubo carambola europea. No hubo milagro. Ni siquiera estuvo cerca en ningún momento. El RCD Espanyol despide una surrealista temporada 25/26 celebrando la salvación y poco más, tras empatar a uno frente a la Real Sociedad gracias a un gol de Roberto Fernández.

Con la opción de Conference desvanecida desde el primer momento -no se dio ni un solo resultado- y con una Real sin nada en juego, pericos y donostiarras terminaron dándose la mano en una última jornada intrascendente pero libre de nervios, escuchando por la radio la pelea por la salvación.

Fue un partido extraño -como la temporada en general- el que se vivió en Cornellà-El Prat. Mientras Manolo revolucionaba el once con el debut de Fortuño y el cambio de tridente ofensivo, la grada arrancó enchufada y confiando en la carambola. El Espanyol apretó. De hecho, pudo marcharse al descanso con algún que otro gol en el marcador, pero quien golpeó fue la Real Sociedad.

En pleno asedio perico, Orri Óskarsson -asistido por Ochieng- enmudeció el RCDE Stadium sobre la media hora para convertir el partido en un mero trámite para ambos equipos. Lo había intentado de todas formas el Espanyol, incluso Roberto perdonó un clarísimo mano a mano y Ramon Terrats las tuvo para desequilibrar el marcador.

De nada le estaba sirviendo a Manolo González la enésima -y última- exhibición de un Carlos Romero que disputó su último partido como perico, que dejó detalles de futbolista de muchos quilates y que dejó solos a sus compañeros ante el portero en más de una ocasión. Incluso pudo marcar en un disparo cruzado, pero entonces llegó el mazazo de la Real.

Calidad de Pere, definición de Roberto

Trató de reaccionar el técnico gallego en la segunda mitad y dejó sin despedida a Ramon Terrats. Entraron Dolan (por Antoniu) y Pere Milla, que se topó con un paradón estratosférico de Marrero para evitar el empate. Remató el de Lleida de volea en área pequeña cazando un balón muerto, pero el meta sacó un brazo inverosímil para desviarlo.

Y tras otras dos paradas, una de ellas en un mano a mano de Jofre, y un gol inexplicablemente anulado a Dolan por falta previa, Roberto sí pudo batir al meta 'txuri-urdin' (1-1).

Fue en una jugada individual de 'diez' de Pere Milla, con sombrerito de espaldas, control con el pecho y asistencia de libro para el '9', que pidió perdón y se marchó ovacionado.

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Antes se había salvado el Espanyol del segundo, con Rubén Sánchez evitando en la mismísima línea el gol de Óskarsson. Y desde entonces, poco más pasó en Cornellà, con ambos equipos dándose la mano y concluyendo una temporada 25/26 surrealista en clave perica.