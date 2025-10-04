Espanyol - Real Betis: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Prueba de nivel la que afrontará el RCD Espanyol este domingo en Cornellà-El Prat. El conjunto blanquiazul recibirá en el RCDE Stadium a un Real Betis con muchas bajas de peso, pero cuyo nivel de plantilla no permitirá ni una sola relajación en el cuadro blanquiazul, que tratará de poner fin a ese pequeño bache de resultados de la semana pasada.

El Espanyol llega al partido en la octava posición -igualado a 12 puntos con el Real Betis y el Atlético de Madrid- tras encadenar tres jornadas consecutivas sin ganar. Pese a que las sensaciones fueron buenas, los de Manolo González tan solo pudieron rascar dos empates frente al Valencia (2-2) y al Girona (0-0), que llegaron después de la primera derrota del curso frente al Real Madrid en el Bernabéu (2-0).

Por su parte, el Real Betis afronta el encuentro una posición encima de los blanquiazules e inmerso en una gran dinámica de resultados. Los de Pellegrini derrotaron el jueves al Ludogorets en Bulgaria (0-2), en la segunda jornada de la Europa League. Anteriormente, superaron a Osasuna (2-0) y Real Sociedad (3-1) en Liga y empataron contra el Nottingham Forest (2-2) en la segunda máxima competición europea.

HORARIO DEL ESPANYOL - REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Real Betis, correspondiente a la 8ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este domingo 5 de octubre a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Real Betis se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN España.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.