Espanyol - Rayo Vallecano: A qué hora y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

Espanyol y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el RCDE Stadium en el partido de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Rayo Vallecano y dónde ver el partido por televisión en España.

El equipo de Manolo González llega a la cita liguera después de sufrir una enorme decepción con la eliminación de la Copa del Rey. Los blanquiazules perdieron por la mínima contra el Atlético Baleares, equipo de Segunda Federación, y se despidieron del torneo del 'KO' en la segunda ronda.

Pese a esta mancha en el historial, el inicio de temporada perico está superando las expectativas. Tras 14 jornadas disputadas, el Espanyol se encuentra en la sexta posición con 24 puntos, en plazas europeas y con una cómoda distancia respecto a la zona de descenso. Cabe destacar que el objetivo sigue siendo la permanencia en Primera División.

Por su parte, el Rayo Vallecano aterriza en una mala dinámica de resultados. Los de Iñigo Pérez encadenan cuatro partidos sin ganar en Liga (Valencia, Oviedo, Madrid, Villarreal) y necesitan reaccionar para no descolgarse de laz posiciones que dan acceso a jugar competición europea.

HORARIO DEL ESPANYOL - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Rayo Vallecano, correspondiente a la 15ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Rayo Vallecano se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.