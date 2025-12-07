Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Espanyol - Rayo Vallecano, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Espanyol y Rayo Vallecano de LaLiga

Terrats, jugador del RCD Espanyol

Terrats, jugador del RCD Espanyol / RCD Espanyol

Isaac Fandos

Espanyol y Rayo Vallecano se miden este domingo en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL