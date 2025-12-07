Espanyol - Rayo Vallecano, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Espanyol y Rayo Vallecano se miden este domingo en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

0-0 | M. 6 ¡LA HA TENIDO CALERO! La falta lateral botada perfectamente por Edu Expósito, y el central se alzó solo en el área para rematar alto.

0-0 | M. 4 Está mordiendo muy arriba el conjunto perico, que no para de robar balones a un Rayo desconcertado.

0-0 | M.2 ¡Cómo ha salido el Espanyol! Jugada rápida de Pere Milla por la izquierda y Roberto se queda a nada de embocarla.

0-0 | M.1 Arranca el partido en el RCDE Stadium.

HIMNOS A TODO VOLUMEN Saltan los jugadores al verde del RCDE Stadium. Buen ambiente hoy en Cornellà.

TODO PREPARADO Los jugadores se retiran a vestuarios después de efectuar el calentamiento para las últimas arengas.

Grandes aspiraciones Los espanyolistas podrían aprovechar el tropiezo del Betis para aventajar en tres puntos a los verdiblancos y asentarse en puestos europeos.

XI VISITANTE Y por parte de los de Iñigo Pérez, estos son los once futbolistas que saldrán de partida:

XI LOCAL Estos son los once escogidos por parte de Manolo González para el encuentro: