Espanyol - Rayo Vallecano, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Isaac Fandos
Espanyol y Rayo Vallecano se miden este domingo en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.
0-0 | M. 6
¡LA HA TENIDO CALERO! La falta lateral botada perfectamente por Edu Expósito, y el central se alzó solo en el área para rematar alto.
0-0 | M. 4
Está mordiendo muy arriba el conjunto perico, que no para de robar balones a un Rayo desconcertado.
0-0 | M.2
¡Cómo ha salido el Espanyol! Jugada rápida de Pere Milla por la izquierda y Roberto se queda a nada de embocarla.
0-0 | M.1
Arranca el partido en el RCDE Stadium.
HIMNOS A TODO VOLUMEN
Saltan los jugadores al verde del RCDE Stadium. Buen ambiente hoy en Cornellà.
TODO PREPARADO
Los jugadores se retiran a vestuarios después de efectuar el calentamiento para las últimas arengas.
Grandes aspiraciones
Los espanyolistas podrían aprovechar el tropiezo del Betis para aventajar en tres puntos a los verdiblancos y asentarse en puestos europeos.
XI VISITANTE
Y por parte de los de Iñigo Pérez, estos son los once futbolistas que saldrán de partida:
XI LOCAL
Estos son los once escogidos por parte de Manolo González para el encuentro:
BIENVENIDOS A LA RETRANSMISIÓN
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión del duelo entre el Espanyol y el Rayo Vallecano, que dará inicio en poco menos de media hora.