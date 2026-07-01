El Espanyol quiere pescar en el PSG: Gabriel Moscardo, en el punto de mira

El RCD Espanyol anunciará próximamente los fichajes de Álex Calatrava y Quilindschy Hartman. Pero el mediapunta y el lateral podrían no ser los únicos en aterrizar en Cornellà-El Prat en unos días de mucho trabajo para la dirección deportiva. Monchi se puso manos a la obra hace tiempo y ya empieza a recoger sus frutos.

Más allá de los nombres más sonados en los últimos días, aparece en escena ahora el de Gabriel Moscardo, futbolista que pertenece al PSG y que, en caso de cerrarse su llegada, supondría un salto de calidad tremendo en un centro del campo perico que cuenta únicamente con Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito, más allá de algún que otro canterano que regresa de cesión.

Según avanzó 'El Chiringuito', el mediocentro brasileño sería uno de los primeros golpes encima de la mesa de Monchi, que aprovecharía su experiencia en el pasado trabajando con clubes del más alto nivel para acceder a futbolistas de su talla. No en vano el PSG desembolsó 20 millones de euros por Moscardo en enero de 2024 tras explotar en el Corinthians, en una clara apuesta de futuro.

Jugador diestro de 1,85 y de tan solo 20 años, ocupa la demarcación de pivote pero puede actuar también como central, posición en la que ejerció en el tramo final de la pasada temporada en las filas del Sporting de Braga semifinalista de la Europa League.

Con la intención de no cortar su progresión y sin todavía haber debutado en el vigente doble campeón de la Champions, la entidad parisina lo mandó cedido al Reims en la 24/25 y al club portugués en la recién finalizada 25/26, donde disputó 39 partidos -once de ellos en competición europea- y anotó un gol.

Esa misma fórmula -cesión sin opción de compra- es la que buscaría repetir el PSG con el RCD Espanyol, según informa 'ESPN Brasil'. Sabedor de que Moscardo no va a tener protagonismo en el equipo de Luis Enrique, plagado de estrellas y con el mejor centro del campo del mundo, el club francés desea que siga creciendo y en Cornellà-El Prat podría encontrar las condiciones perfectas. La misma fuente asegura que el Espanyol ya estaría ultimando detalles de la cesión, adelantándose a clubes como el Getafe, el Monza italiano o el Colonia alemán.

Hugo Pérez, baja

Y en el capítulo de salidas, el Espanyol oficializó el traspaso de Hugo Pérez: "El RCD Espanyol de Barcelona y el SCU Torreense han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Hugo Pérez al conjunto portugués. Además, el club blanquiazul se reserva derechos económicos vinculados a una eventual futura venta, así como bonus relacionados con el rendimiento”.

Noticias relacionadas

El central se marcha a la segunda división de Portugal sin siquiera llegar a debutar en el Espanyol. Fichó por el club perico en verano del año pasado y encadenó dos cesiones a Huesca y Nástic.