El Espanyol quiere irse al parón con Cornellà de fiesta

El Espanyol quiere marcharse al parón de selecciones con un triunfo que confirme, sin discusión, el excelente momento que atraviesa el equipo de Manolo González. Tras remontar al Atlético de Madrid en el debut liguero (2-1) y empatar en Anoeta con un 2-2 que supo a poco, los pericos se aferran este domingo (19:30 horas) al factor Cornellà para doblegar a Osasuna. Y lo harán con invitados especiales en la grada: Alan Pace y la cúpula de VSL, nuevo propietario blanquiazul, no se perderán la cita ante el conjunto de Alessio Lisci.

El cuadro rojillo llega con un punto menos que el Espanyol. Empezó la Liga cayendo por la mínima en el Santiago Bernabéu (0-1), pero reaccionó en la segunda jornada con una victoria en El Sadar ante el Valencia (1-0). El curso pasado se quedó a las puertas de Europa, así que si este año quiere dar el salto definitivo y jugar competición europea deberá empezar a sumar de tres en tres cuanto antes.

En cuanto a los locales, Manolo González no tiene bajas de peso y repetirá en ataque con Thyrys Dolan, que ya ha dejado pinceladas de su enorme talento, y con un Pere Milla que atraviesa un momento dulce. El ex del Elche ha firmado dos goles en dos partidos, ambos de cabeza, y cada uno de ellos ha valido su peso en oro para los blanquiazules.

Pere Milla celebra su gol ante la Real Sociedad (2-2) / EFE

La gran incógnita perica está en la defensa, concretamente en el eje de la zaga. El Espanyol presentó esta semana a Christoph Riedel, central alemán procedente del Darmstadt. Aunque lo más probable es que Miguel Rubio acompañe a Leandro Cabrera de inicio, el recién llegado no está descartado para estrenarse en el once. Junto a él también fueron presentados Pickel y Urko, pero salvo sorpresa deberán esperar su oportunidad desde el banquillo.

El Espanyol tiene a una afición que se nota Alessio Lisci — Entrenador de Osasuna

Enfrente, Alessio Lisci afronta la cita con casi todos sus efectivos. La única baja es la de Abel Bretones, sancionado con dos partidos tras ver la roja directa en el Santiago Bernabéu por una falta sobre Gonzalo. Para completar la lista, el técnico italiano ha recurrido a Asier Osambela, lateral de Osasuna Promesas.

El delantero del Real Madrid Gonzalo García es atendido tras una falta de Abel Bretones / Mariscal / EFE

Lisci, consciente del reto que le espera, no dudó en valorar el gran arranque blanquiazul y la fuerza de Cornellà. “Será un partido difícil, como todos fuera de casa, y más en un escenario como el del Espanyol, que tiene una afición que se nota. Han empezado bien, y no de casualidad. Han merecido los puntos y es un partido complicado”, advirtió en la previa.