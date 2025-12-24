El Espanyol protege a Joan García de cara al caliente derbi contra el Barça

El fichaje de Joan García por el Barça abrió una herida en una parte de los aficionados del Espanyol. No entendieron que el de Sallent eligiera la opción culé, pese a que suponía un enorme salto competitivo sin alejarse de su gente ni de su tierra. Una decisión que marcaba en rojo en el calendario su regreso a Cornellà: el 3 de enero de 2026.

El desenlace entre Joan y el Espanyol parecía impensable incluso para el propio portero semanas antes de firmar por el Barça. Se veía jugando en la Premier League, pero la insistencia culé, que vio en él una oportunidad de mercado muy interesante, cambió la historia. Un giro de guion que dejó helada a la afición perica.

Joan Garcia firma como nuevo jugador del FC Barcelona / FC BARCELONA

Indiscutible para Hansi Flick, Joan García será el centro de atención en el derbi que se disputará el próximo 3 de enero en Cornellà. Un partido declarado de alto riesgo que no será fácil para el portero catalán, quien deberá convivir con el enfado de su antigua afición, con la que compartió alegrías como la permanencia de la temporada pasada.

Redes de protección

Sin embargo, el Espanyol ha empezado a moverse para impedir incidentes que puedan perjudicar a Joan García, y por ende, al club. Esta mañana han comenzado a circular en redes sociales unas imágenes en las que se aprecia la colocación de redes de protección detrás de las porterías. Se trata de una medida preventiva destinada a frenar el lanzamiento de objetos durante el derbi.

Aunque no hay confirmación oficial, la fotografía ha encendido aún más el ambiente en la previa de un duelo que se espera muy tenso y competido. El club blanquiazul sabe que cualquier altercado puede salirle muy caro.

Advertidos por la RFEF

El Espanyol, que ya está apercibido por otros comportamientos, podría enfrentarse a sanciones económicas o, en el peor de los casos, al cierre parcial o total del estadio. Después del Espanyol-Elche del pasado 25 de octubre, el Comité de Disciplina de la RFEF ya abrió un expediente por cánticos contra Joan Garcia en el estadio.

Joan Garcia, en el calentamiento previo al partido contra Osasuna / Dani Barbeito / SPO

Por si el Espanyol-Barça de esta temporada no tenía suficientes alicientes, el gran nivel que está mostrando el equipo de Manolo González añade aún más interés al encuentro.