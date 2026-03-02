El Espanyol se pronuncia tras el presunto episodio racista de Rafa Mir y Omar El Hilali

El Espanyol alzó la voz. Los blanquiazules empataron en campo del Elche por 2-2 en un partido que tuvo de todo: final agónico, empate sobre la bocina de los ilicitanos, una roja a Charles Pickel y un lamentable episodio que traerá investigaciones: Omar el Hilali acusó a Rafa Mir de insultos racistas que incluyeron el grito de "viniste en patera" al lateral marroquí.

Al respecto, el club blanquiazul fue tajante en sus redes sociales, emitiendo un comunicado: "Durante el partido disputado este pasado domingo en el estadio Martínez Valero entre el Elche CF y el RCD Espanyol, Omar El Hilali se dirigió al colegiado del partido, Iosu Galech Apezteguia, en el minuto 78, para informarle que había recibido un comentario de contenido discriminatorio y racista de boca de un jugador rival. El árbitro, en ese momento, activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante unos minutos, en los que informó a los entrenadores, capitanes, coordinador de seguridad y delegado de campo".

"Ante las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, el RCD Espanyol manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Reprobamos, igualmente, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales y expresamos nuestro total apoyo a Omar El Hilali", puntualiza el club.

Añaden también que "a la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas".

"Desde el RCD Espanyol seguiremos promoviendo un entorno ajeno a las conductas discriminatorias y trabajando para que el deporte sea un ejemplo real de integración", finaliza la misiva.

LaLiga investigará

A su vez, según información del periodista Jordi Martí, LaLiga busca imágenes que corroboren la denuncia presentada por Omar contra Rafa Mir. El organismo pretende reunir pruebas audiovisuales que permitan esclarecer lo sucedido y determinar el alcance de los hechos denunciados durante el encuentro.

Por su parte, el citado comunicador indica que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analizará el caso y decidirá este miércoles si procede la apertura de un expediente sancionador. El órgano disciplinario estudiará la documentación disponible antes de adoptar una resolución.