El Espanyol, ante su primer 'abismo'

El regreso a Primera División nunca fue tan complicado. El Espanyol afronta una tercera jornada decisiva en su lucha por la permanencia esta temporada, un duelo ante el Atlético de Madrid que, en caso de derrota, podría dejar a los pericos en una posición muy comprometida.

Mejoría..sin gol

Los blanquiazules no partían con demasiadas esperanzas en este inicio de curso 2024/2025. El mercado de fichajes ha sido más bien discreto y no se pudo suplir la salida de Martin Braithwaite, el goleador de este equipo y principal artífice del ascenso. Sin el ariete danés estaba claro que al Espanyol le iba a faltar talento arriba y así ha quedado demostrado en los dos primeros partidos de liga. Los de Manolo González cayeron en la jornada inaugural ante el Valladolid (1-0) dejando muy malas sensaciones en el césped; las cosas mejoraron ante la Real Sociedad y pudieron llevarse los tres primeros puntos de la temporada, aunque los pericos perdonaron todo y volvieron a perder por 0-1. En total, cero puntos en su casillero y cero goles a favor por otros dos en contra, siendo el único equipo de toda la competición que aún no ha visto portería. El calendario aprieta, y a los catalanes les toca visitar uno de los campos más difíciles en su próximo compromiso.

Alex Kral en acción ante la Real Sociedad / EFE

Visita al dentista

El Espanyol necesita sumar ya tres unidades para no verse sumido en el pozo de la clasificación, aunque se antoja difícil viendo su calendario. El cuadro blanquiazul viajará hasta la capital para medirse al Atlético de Madrid el próximo miércoles a las 21:30 horas CET, un encuentro en el que los locales partirán como grandes favoritos. Los pericos buscarán dar la sorpresa en el Civitas Metropolitano, aunque la lógica no invita al optimismo. Los del Cholo Simeone se dieron un festín ante el Girona en su última actuación y vencieron por 3-0 en una exhibición de fútbol ofensivo. Con Julián Álvarez y Griezmann en punta, los pericos deberán frenar una de las delanteras más talentosas del torneo con una defensa que hace aguas en las segundas partes. Si los pronósticos se cumplen, el Espanyol podría cerrar la tercera jornada con un 0/9 puntos en su haber y con todas las alarmas puestas.

"Hemos merecido ganar”

La realidad es que vimos una mejoría entre los partidos ante Valladolid y Real Sociedad, aunque la alarmante falta de pólvora en este equipo sigue lastrando las opciones a sumar de tres en tres. Alejo Véliz y Puado estuvieron francamente mal ante el conjunto txuri-urdin para desesperación de una parroquia perica que pide a gritos la llegada de un '9'. "Si analizamos el partido fríamente hemos merecido ganar. Hemos tenido muchas ocasiones. No hemos acertado y en una categoría como esta te condena" declaró un Manolo González que afirmó "marcharse reforzado" por ser superior a la Real.

Sobre la llegada de nuevos fichajes, el entrenador catalán declaró que "si podemos traer a alguien más ayudará. No hace falta ser un lince para verlo y cualquiera que tiene ojos lo ve".