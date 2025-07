El Espanyol presume de Puado, el capitán ideal: "Me veo toda la vida aquí"

Se hizo esperar. La afición se impacientó. Pero Javi Puado terminó demostrando su amor por el Espanyol el pasado 4 de julio, con el anuncio oficial de su renovación por cinco temporadas más, hasta 2030. El delantero catalán, líder del ataque y referente perico, fue homenajeado este miércoles en el RCDE Stadium, donde aseguró que se ve toda la vida "vistiendo la camiseta" blanquiazul.

El Espanyol presentó el acto con un vídeo recopilando los mejores momentos del Puado, autor de goles determinantes en la historia perica como el que anotó frente al Real Oviedo en el play-off de ascenso 23/24 o el que marcó frente a Las Palmas en mayo, clave para la salvación.

Sobre ese penalti se pronunció en declaraciones a la prensa: "El día antes del partido practicamos. Los porteros nos estudian y nosotros estudiamos a los porteros. Miro los penaltis que les lanzan. El portero de Las Palmas normalmente iba a su derecha. Lo lancé a la izquierda y salió. ¿Nervioso? Estás tan concentrado en el golpeo… Lo pasaría peor desde fuera que en el campo".

Javi Puado, primer capitán del Espanyol 25/26 / Valentí Enrich

Primer capitán

El momento más emotivo llegó cuando dos canteranos de La21 le hicieron entrega del brazalete de primer capitán que lucirá esta temporada en todos los partidos, tras la salida de Sergi Gómez.

Puado, que se ve llegando a los 100 goles con el Espanyol, dejó claro que lo que le gusta "es marcar", pero lo que quiere "es que los goles ayuden a ganar". "Esos momentos, como delantero, son indescriptibles", añadió.

Sobre su renovación, explicó que tenía claro desde el primer momento que "si formábamos un buen equipo y teníamos condiciones que a todos nos fuesen bien, me quedaba".

Sobre Joan García

Y así fue. Pese al interés de otros equipos, Puado se queda en el Espanyol, y lo hace desmintiendo rumores: "Sabía lo que era verdad y mentira, apareció que lo tenía hecho con otros clubs y salí a decir que era mentira". Mucho más directo fue al valorar el fichaje de Joan García por el Barça: "Es decisión suya y ahí se queda. Nada más".

También detalló el '7' perico el proyecto que le ha ayudado a ampliar su contrato hasta 2030: "Hay que intentar consolidarse en Primera División. Hacerlo cada año mejor y seguir creciendo. Que el Espanyol esté siempre donde merece estar". Eso sí, Puado sueña algún día con volver a la Europa League: "Sí, claro que sí. Está claro que no va a ser fácil. Ningún año es fácil clasificarse a Europa, pero sería muy bonito conseguir jugar una competición europea, tanto para los jugadores como para la afición y el club".

No es una renovación cualquiera

Antes de presumir de Puado, se pronunció Mao Ye sobre la renovación del capitán, al que dedicó unas palabras: "No es cualquier renovación, por eso compartimos este momento juntos. Es un momento emotivo para mí, Javi, te he visto crecer, has hecho todo lo que debe hacer un canterano. Eres lo que tenemos todos en mente en el Espanyol". "Espero que mantengas el don de conseguir el gol clave de cada temporada", añadió el CEO del Espanyol.

Fran Garagarza y Mao Ye, junto a Javi Puado / Valentí Enrich

Por su parte, Fran Garagarza lo resumió todo en una palabra: orgullo. "La palabra es orgullo, era muy importante su renovación y lo hemos demostrado. Orgullo por lo que significa para la cantera perica, ojalá nos de todas las alegrías que ya ha dado desde mi llegada".