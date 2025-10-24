El Espanyol presenta nueva canción: así es el himno del 125 aniversario

El Espanyol, inmerso en pleno proceso de renovación con la llegada del estadounidense Alan Pace al club, celebra en este 2025 los 125 años de existencia de la entidad. Un aniversario para el que el club acaba de presentar un himno titulado “Amor indestructible”, en el que rinden homenaje al orgullo perico y a símbolos de la casa como el desaparecido estadio de Sarrià.

El himno está interpretado por el músico menorquín Cris Juanico, que cuenta con una amplia trayectoria en la escena catalana. Formó parte del grupo Ja t'ho diré con el que grabó seis discos y recibió el Premi Ramon Llull y actualmente es miembro de Menaix a Truà aunque también ha publicado discos en solitario. La letra, por su parte, sido obra de Jordi Via; mientras que Stefano Macarone ha estado a cargo de la producción.

El tema se ha estrenado este viernes a las 19.00 horas en un guiño al año de fundación de la entidad y está previsto que suene este sábado 25 de octubre (16.15h.) en la previa del duelo liguero contra el Elche en el RCDE Stadium.

La letra es un repaso y un homenaje a los 125 años de historia de la entidad blanquiazul, recordando los años en Sarrià y los escollos del pasado hasta el prometedor futuro que espera a la "maravillosa minoria" que conforma el Espanyol.