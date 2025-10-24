Espanyol
El Espanyol presenta nueva canción: así es el himno del 125 aniversario
“Amor indestructible” es el nombre que ha recibido el tema que interpreta Cris Juanico con letra de Jordi Via y producción de Stefano Macarone
El Espanyol, inmerso en pleno proceso de renovación con la llegada del estadounidense Alan Pace al club, celebra en este 2025 los 125 años de existencia de la entidad. Un aniversario para el que el club acaba de presentar un himno titulado “Amor indestructible”, en el que rinden homenaje al orgullo perico y a símbolos de la casa como el desaparecido estadio de Sarrià.
El himno está interpretado por el músico menorquín Cris Juanico, que cuenta con una amplia trayectoria en la escena catalana. Formó parte del grupo Ja t'ho diré con el que grabó seis discos y recibió el Premi Ramon Llull y actualmente es miembro de Menaix a Truà aunque también ha publicado discos en solitario. La letra, por su parte, sido obra de Jordi Via; mientras que Stefano Macarone ha estado a cargo de la producción.
El tema se ha estrenado este viernes a las 19.00 horas en un guiño al año de fundación de la entidad y está previsto que suene este sábado 25 de octubre (16.15h.) en la previa del duelo liguero contra el Elche en el RCDE Stadium.
La letra es un repaso y un homenaje a los 125 años de historia de la entidad blanquiazul, recordando los años en Sarrià y los escollos del pasado hasta el prometedor futuro que espera a la "maravillosa minoria" que conforma el Espanyol.
Letra al completo
Som d’un temps llunyà, som hereus d’aquell encís de Sarrià.
Tants moments gravats a foc a la memòria, d’una glòria que els herois van somiar.
Sempre endavant, per l’escut d’un club que portem a la sang.
Mil derrotes, mil victòries, mil ferides, que som l’Espanyol i això és la nostra vida.
Son tants anys desafiant a l’impossible, som guardians d’aquest amor indestructible.
Lluitant a contracorrent, plantant cara al patiment, amb la força d’un sentiment invencible.
Queda història per escriure cada día d’aquesta meravellosa minoria.
Un passat de tradició, un futur ple d’emoció i el record d’un capità que sempre ens guia.
Sempre ens guia.
Una passió que s’escapa més enllà de la raó.
Amb el blanc i blau al cor segueix l’herència, som família, som orgull, som resistència.
Sempre fiels, els pericos tenim l’ànima rebel. Celebrem amb bogeria cada gol, cridant fort que som la gent de l’Espanyol.
Son tants anys desafiant a l’impossible, som guardians d’aquest amor indestructible.
Lluitant a contracorrent, plantant cara al patiment, amb la força d’un sentiment invencible.
Queda història per escriure cada dia, d’aquesta meravellosa minoria.
Allà on juguis hi serem i mai no et deixarem sol, Reial Club Deportiu l’Espanyol. Espanyol!
