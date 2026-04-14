RCD ESPANYOL
El Espanyol pone una rosa en su pecho por Sant Jordi: "Treu pit, perico"
Con Pol Lozano como protagonista, la entidad blanquiazul publicó su iniciativa que conecta al club con el símbolo de la festividad catalana: una rosa
El RCD Espanyol ha presentado su homenaje particular para la festividad de Sant Jordi, jornada en la que se medirán al Rayo Vallecano por la próxima jornada liguera (23 de abril). Bajo el lema “Treu pit, perico”, el club blanquiazul plantea una reinterpretación de uno de los símbolos más reconocibles de la festividad: la rosa.
“Porque en Sant Jordi se regala una rosa. Pero los pericos la llevamos en el pecho”, señala el comunicado, estableciendo desde el inicio la idea central de la campaña, que pretende “conectar cultura, ciudad e identidad blanquiazul”, en un movimiento que sitúa al club dentro de una de las celebraciones más importantes de Catalunya.
La rosa, habitual protagonista de Sant Jordi, se convierte aquí en “un símbolo propio de identidad”, adaptada al universo perico con la tonalidad azul.
"El club se suma a una de las festividades culturales más importantes de Catalunya, reinterpretando la rosa como un símbolo propio de identidad. Una forma de vincular tradición y sentimiento conectando el imaginario colectivo de la ciudad con los colores del Espanyol", puntualiza la misiva.
El escenario elegido tampoco es casual. La pieza audiovisual ha sido rodada en la Casa Vicens, una de las primeras obras de Antoni Gaudí: "Una elección que remite a una forma de entender Barcelona desde la creatividad, la identidad y la capacidad de convertir la tradición en una expresión contemporánea. Todo ello, en un año especialmente significativo, marcado por la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto".
Además, la entidad informó que lanzará la camiseta como una edición limitada de la tercera equipación, en la que la rosa aparece integrada en el pecho de la camiseta como “expresión de orgullo y pertenencia”, además de ofrecer también el estampado para quienes ya poseían la prenda.
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